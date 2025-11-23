राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. फ्रेंचाइजी अपना होम ग्राउंड बदलने पर विचार कर रही है. आगामी आईपीएल संस्करण में राजस्थान के होम गेम जयपुर से ही नहीं, बल्कि प्रदेश से ही बाहर होंगे. ये जयपुर से करीब 1200 किलोमीटर दूर, पुणे में शिफ्ट हो सकता है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स अपने होम मैच पुणे में शिफ्ट कर सकती है. हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है. वेन्यू बदलने को लेकर आखिरी फैसला BCCI का होगा, लेकिन महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को पहले यह कन्फर्म करना होगा कि वह फ्रेंचाइजी के होम गेम को होस्ट होस्ट करने के लिए तैयार है.

MCA स्टेडियम को होम ग्राउंड बनाना चाहती है राजस्थान रॉयल्स

रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने नए बेस के लिए ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है. वह पुणे के MCA स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स और एमसीए के अधिकारियों के बीच शुरुआती बातचीत पहले ही हो चुकी है.

क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फ्रेंचाइजी की एक ऑपरेशन्स टीम हाल ही में स्टेडियम, होटल ऑप्शन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और दूसरे लॉजिस्टिक चीजों को देखने के लिए पुणे गई थी.

RR और RCA में तकरार?

रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के शिफ्ट होने की वजह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के साथ साफ तौर पर कुछ दिक्कतें हैं. पिछले संस्करण में एसोसिएशन के एक अधिकारी ने टीम पर मैच-फिक्सिंग का आरोप लगाया था. फ्रेंचाइजी ने आरोपों का खंडन किया था और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

अगर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड बन जाता है तो टीम आगामी सीजन में यहां 4 मैच खेलेगी और अन्य 3 मैच गुवाहाटी में होने की संभावना है. बता दें कि IPL की एक टीम अपने होम ग्राउंड पर 7 मैच खेलती हैं.

MCA के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, "हां, वे स्टेडियम की कैपेसिटी, पिचों और शहर के होटलों के बारे में डिटेल्स जानने के लिए यहां आए थे. हमारे प्रेसिडेंट, मिस्टर रोहित पवार, बहुत उत्सुक हैं कि IPL शहर में वापस आए. वह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं."

बता दें कि एमसीए में आखिरी बार 2022 में कोई IPL मैच खेला गया था, इस सीजन में पूरा टूर्नामेंट ही महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था.

RCB ने भी किया था एप्रोच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैनेजमेंट भी वेन्यू तलाश रहा है. खबर है कि इस बार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के मैच नहीं होंगे. इसका कारण पिछले सीजन में हुई दुखद घटना बताया जा रहा है. दरअसल यहां आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद विक्ट्री परेड की गई, जिसमें मची भगदड़ में कई फैंस की मौत हो गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार अभी एमसीए भी अपने ऑप्शन देख रहा है. एमसीए ने डिफेंडिंग चैंपियन के साथ सिचुएशन समझाते हुए क्रिकबज से कहा, "आरसीबी की दिलचस्पी असली है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे दूसरे वेन्यू पर खेलेंगे. ऐसा कोई भी कदम कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा."