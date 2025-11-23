कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना दिए हैं. सेनुरन मुथुस्वामी के शतक और मार्को जानसेन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत अफ्रीका विशाल स्कोर तक पहुंच पाया. भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 100 से भी अधिक रन लुटा दिए. दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक समय 400 रन भी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन मुथुस्वामी और जानसेन की दमदार पारियों की बदौलत उसने 489 रन बना दिए.

आखिरी 4 विकेट ने बना दिए 243

भारतीय टीम ने पहले दिन तीसरे सेशन में जबरदस्त वापसी करते हुए 246 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट चटका लिए थे. मगर दूसरे दिन सेनुरन मुथुस्वमाई और काइल वेरेयिन ने मिलकर 88 रनों की पार्टनरशिप से भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. वेरेयिन ने 45 रन बनाए, मुथुस्वामी ने उसके बाद मार्को जानसेन के साथ मिलकर 97 रनों की साझदारी की. देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 450 का स्कोर भी पार कर लिया. आखिरी 4 विकेट ने दक्षिण अफ्रीकी स्कोरबोर्ड में 243 रन जोड़े.

कुलदीप-सिराज का शतक

भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 100 से अधिक रन लुटाए. सिराज ने 30 ओवरों में 106 रन देकर 2 विकेट लिए, दूसरी ओर कुलदीप यादव ने 29.1 ओवरों में 115 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर को छोड़ किसी भारतीय गेंदबाज का इकॉनमी रेट 3 से कम नहीं रहा. टीम इंडिया के लिए कुलदीप ने 4, बुमराह और सिराज और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए.

आमतौर पर वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण चर्चा में रहने वाले जसप्रीत बुमराह ने भारतीय पारी में सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी की. बुमराह ने 32 ओवर गेंदबाजी की, सिर्फ 75 रन दिए और 2 विकेट भी लिए. इस पारी में उनके 10 ओवर मेडन रहे. वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 30 ओवर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए. दक्षिण अफ्रीका ने इस पारी में 151.1 ओवर गेंदबाजी की.

