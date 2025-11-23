हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489

IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना दिए हैं. कुलदीप यादव ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना दिए हैं. सेनुरन मुथुस्वामी के शतक और मार्को जानसेन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत अफ्रीका विशाल स्कोर तक पहुंच पाया. भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 100 से भी अधिक रन लुटा दिए. दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक समय 400 रन भी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन मुथुस्वामी और जानसेन की दमदार पारियों की बदौलत उसने 489 रन बना दिए.

आखिरी 4 विकेट ने बना दिए 243

भारतीय टीम ने पहले दिन तीसरे सेशन में जबरदस्त वापसी करते हुए 246 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट चटका लिए थे. मगर दूसरे दिन सेनुरन मुथुस्वमाई और काइल वेरेयिन ने मिलकर 88 रनों की पार्टनरशिप से भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. वेरेयिन ने 45 रन बनाए, मुथुस्वामी ने उसके बाद मार्को जानसेन के साथ मिलकर 97 रनों की साझदारी की. देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 450 का स्कोर भी पार कर लिया. आखिरी 4 विकेट ने दक्षिण अफ्रीकी स्कोरबोर्ड में 243 रन जोड़े.

कुलदीप-सिराज का शतक

भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 100 से अधिक रन लुटाए. सिराज ने 30 ओवरों में 106 रन देकर 2 विकेट लिए, दूसरी ओर कुलदीप यादव ने 29.1 ओवरों में 115 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर को छोड़ किसी भारतीय गेंदबाज का इकॉनमी रेट 3 से कम नहीं रहा. टीम इंडिया के लिए कुलदीप ने 4, बुमराह और सिराज और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए.

आमतौर पर वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण चर्चा में रहने वाले जसप्रीत बुमराह ने भारतीय पारी में सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी की. बुमराह ने 32 ओवर गेंदबाजी की, सिर्फ 75 रन दिए और 2 विकेट भी लिए. इस पारी में उनके 10 ओवर मेडन रहे. वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 30 ओवर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए. दक्षिण अफ्रीका ने इस पारी में 151.1 ओवर गेंदबाजी की.

यह भी पढ़ें:

शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर रहना तय, कप्तान बनने की रेस में ऋषभ पंत अकेले नहीं

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 23 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score  India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test Senuran Muthusamy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Causes of High Uric Acid: हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
शिक्षा
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget