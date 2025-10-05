हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गईं स्मृति मंधाना, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 12 रन और बनाते ही...

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गईं स्मृति मंधाना, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 12 रन और बनाते ही...

पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति मंधाना इतिहास रचने से चूक गईं. उनके पास रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका था.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 महिला वर्ल्ड कप में मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें श्रीलंका के कोलंबो में आमने-सामने हैं. इस मैच में भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गईं. वह महज 12 रन से विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गईं. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मंधाना ने 23 रन बनाए.  

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अगर स्मृति मंधाना 35 रन बना लेतीं, तो महिला क्रिकेट इतिहास में वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन जातीं. मंधाना यह मौका चूक गईं. वह 23 रन बनाकर आउट हो गईं. 

मंधाना 2025 में वनडे में 959 रन बना चुकी हैं. अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 12 रन और बना लेतीं, तो उनका कुल स्कोर 971 रन हो जाता और वह महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन जातीं. महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ब्लेंडा क्लार्क के नाम है. क्लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे. 

स्टार भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ बेशक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना सकी, लेकिन उनके पास इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भरपूर अवसर है. वह इसी विश्व कप में निश्चित रूप से एक कैलेंडर ईयर में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन सकती हैं. 

स्मति मंधाना का वनडे करियर बेहतरीन रहा है. 2013 में डेब्यू करने के बाद से 110 वनडे मैचों में 13 शतक और 32 अर्धशतक की मदद से मंधाना ने 4,919 रन बनाए हैं. मंधाना महिला क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं. मंधाना भारत की तरफ से वनडे में न सिर्फ महिला बल्कि ओवर ऑल सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ पहले खेलने के बाद टीम इंडिया ने 50 ओवर में 247 रन बनाए हैं. भारतीय महिला टीम के लिए हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए. वहीं ऋचा घोष सिर्फ 20 गेंद में 35 रन बनाकर नाबाद रहीं. वह आठ नंबर पर बैटिंग करने आईं. 

Published at : 05 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Smriti Mandhana India Women Vs Pakistan Women IND VS PAK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
हेल्थ
Dietary Profile: डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget