स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी, जो पोस्टपोन हो गई. अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों की शादी 7 दिसंबर को होने जा रही है. रविवार को पलाश शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आए थे, वह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे. अब शादी की खबरों पर खुद स्मृति के भाई का बयान आया है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 7 दिसंबर को होगी, ये खबर वायरल होते ही फैंस भी दोनों को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पलाश और स्मृति की शादी 7 दिसंबर को होगी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे." एक अन्य यूजर ने बधाई देते हुए लिखा, "दोनों के लिए खुश हूं कि उनकी शादी होने जा रही है."

Happy for both the couple that they are going to be married 😊😊

And people from social media including celebrities, so called journalists who criticised the Palash Muchhal without knowing the truth will be shamed .... #marriage #cricket #song pic.twitter.com/Jh21Bh8LHC — Anupam Vijeta (@anupam_vijeta) December 2, 2025

Smriti Mandhana and Palash's wedding date is fixed.

Jinhone chitting ke rumours banaye the… unke liye shaadi ka ladoo 🤣🎉” #SmritiMandhana pic.twitter.com/wJsdVsFi51 — Spidey 🕸️ (@Prithviraj23239) December 2, 2025

स्मृति मंधाना के भाई ने क्या बताया?

स्मृति और पलाश की 7 दिसंबर को होने वाली शादी की खबर पर स्मृति के भाई श्रवण मंधाना का रिएक्शन आया है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, "मुझे इन अफवाहों के बारे में नहीं पता है. मुझे ये पता है कि शादी अभी तक पोस्टपोन ही है."

क्यों पोस्टपोन हुई है स्मृति मंधाना की शादी?

स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी, दोनों काफी खुश थे. शादी से पहले दोनों के परिवारों और दोस्तों ने हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी में खूब एन्जॉय किया. शादी वाले दिन खबर आई कि स्मृति के पिता की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस कारण शादी टल गई है. इसके बाद पता चला कि पलाश को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों परिवारों ने सेहत को प्राथमिकता देते हुए शादी टालने के फैसला किया.

हालांकि सोशल मीडिया पर पलाश के कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे और शादी रोकने का फैसला इसी कारण से हुआ. हालांकि आधिकारिक तौर पर कहीं पर उन खबरों की पुष्टि नहीं हुई.