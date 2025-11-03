हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो

'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो

Smriti Mandhana And Jemimah Rodrigues Celebration: भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है. स्मृति मंधाना ने टीम की जीत के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर की है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

Smriti-Jemimah With World Cup Trophy: भारत ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब हासिल कर लिया है. वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया. भारतीय टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची थी. सेमीफाइनल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर की आंखों में खुशी के आंसू थे. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में मिली जीत ने भारत के फाइनल जीतने की उम्मीदें बढ़ा दीं. लेकिन फाइनल जीतने के बाद भी टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना और स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज अभी भी भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनना किसी सपने से कम नहीं लग रहा.

स्मृति-जेमिमा ने ट्रॉफी के साथ शेयर की फोटो

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना रही. वहीं जेमिमा रोड्रिगेज के बल्ले से सेमीफाइनल में आई ऐतिहासिक पारी ने टीम को फाइनल में पहुंचाया. भारत की जीत के बाद आज सोमवार, 3 नवंबर की सुबह स्मृति मंधाना और जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन दिया गया है- 'गुड मॉर्निंग वर्ल्ड'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues)

'भारत की जीत सपने से कम नहीं'

जेमिमा रोड्रिगेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और फोटो शेयर किया है. इस तस्वीर में स्मृति और जेमिमा के साथ अरुंधति रेड्डी और राधा यादव भी नजर आ रही हैं. इन चारों खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ लेटे हुए फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ कैप्शन दिया गया है कि 'क्या अभी भी हम सपना देख रहे हैं'. भारत की ये जीत इतनी बड़ी है कि इस जीत ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues)

स्मृति ने हरमन के साथ शेयर किया फोटो

स्मृति मंधाना ने आज सुबह उठकर जेमिमा रोड्रिगेज के साथ फोटो शेयर करने के साथ ही टीम इंडिया के विक्ट्री सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर शेयर किए तीसरे पोस्ट में स्मृति मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ फोटो साझा की हैं, जिसमें फाइनल में जीत के बाद दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाती नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Smriti Mandhana (@smriti_mandhana)

विश्व चैंपियन बनने के बाद हरमनप्रीत से लेकर दीप्ति शर्मा तक, किसने क्या कहा, पढ़िए टीम के हर सदस्य का बयान

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 03 Nov 2025 09:13 AM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Jemimah Rodrigues Women World Cup HARMANPREET KAUR TEAM INDIA World Cup Final
