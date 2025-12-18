झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीत लिया है. गुरुवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने 262 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. ईशान किशन ने 101 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम 193 रनों पर सिमट गई. झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने 3-3 विकेट लिए.

262 रनों को डिफेंड करते हुए विकाश सिंह ने झारखंड को शानदार शुरुआत दिलाई थी, उन्होंने पहले ही ओवर में कप्तान अंकित कुमार और आशीष सिवाच को पवेलियन भेजा. कप्तान और आशीष खाता भी नहीं खोल पाए, इसके बाद आए विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल और अर्श कबीर विवेक ने पारी को थोड़ा संभाला लेकिन ये साझेदारी भी जल्द टूट गई. अर्श को सुशांत मिश्रा ने बोल्ड कर झारखंड को तीसरा विकेट दिलाया.

यशवर्धन और निशांत सिंधु के बीच चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई, जिसे अनुकूल रॉय ने तोड़ा. अनुकूल ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर सिंधु (31) और इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशवर्धन दलाल (53) को आउट किया. इसके बाद से हरियाणा की टीम लगातार पिछड़ती चली गई.

ईशान किशन ने जड़ा ऐतिहासिक शतक

फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. कप्तान ईशान किशन ने 101 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने 49 गेंदों में 10 छक्के और 6 चौकों की मदद से 101 रन बनाए. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में पहले कप्तान बने, जिन्होंने खिताबी मुकाबले में शतक लगाया.

अपडेट जारी है.