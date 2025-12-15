हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में भी हुए फ्लॉप, खराब फॉर्म पर मोहम्मद कैफ ने दी नसीहत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी कप्तान सूर्यकुमार यादव फ्लॉप साबित हुए. सूर्यकुमार के खराब फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 15 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Mohammad Kaif On Suryakumar Yadav Poor Form: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बीती रात यानी 14 दिसंबर, 2025 को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप शो देखने को मिला और अब तक सीरीज के तीनों मुकाबले में उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को तीसरे टी20 मैच में पिछले मैच की गलती दोहराने के लिए आड़े हाथों लिया. सूर्यकुमार की फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि वो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं. वहीं धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 11 गेंद खेलने के बाद महज 12 रन बनाकर आउट हो गए. 

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया बयान

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान को अपने सामान्य स्थान पर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जिससे वो नाबाद रहकर मैच खत्म कर सकते थे. उन्होंने कहा कि ये 30-40 रन सूर्यकुमार के लिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत फायदेमंद साबित हो सकते थे. 

कैफ ने कहा, ‘सूर्यकुमार यादव के पास आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका था. क्योंकि भारत ने मैच जीत लिया था और पावरप्ले भी अच्छा रहा था. उनके पास नंबर 3 पर आकर पिच पर समय बिताने और 30 या 40 रन बनाकर नाबाद रहने का मौका था. ये आने वाले मैचों के लिए अच्छा होता. वो एक मजबूत खिलाड़ी हैं और उनकी बल्लेबाजी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘सवाल उनकी फॉर्म पर है, क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए उनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं. उनके पास बल्लेबाजी करने और नाबाद रहने का अच्छा मौका था, जो वर्ल्ड कप से पहले बाकी बचे टी20 मैचों के लिए अच्छा होता. एक पारी किसी भी खिलाड़ी को बदल सकती है.’

Published at : 15 Dec 2025 02:01 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

