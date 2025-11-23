शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर रहना तय, कप्तान बनने की रेस में ऋषभ पंत अकेले नहीं
IND vs SA ODI Series: शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना तय है. उनकी गर्दन की चोट के सही होने में लंबा समय लगने की उम्मीद है.
भारत के नए कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे. वह कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे. इसके बाद गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए थे. अब खबर है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. इस बीच दिलचस्प खबर यह आई है कि इस सीरीज में ऋषभ पंत कप्तान बनने की रेस में अकेले नहीं हैं. ताजा खबर सभी को हैरान करने वाली है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी कप्तान बनने की रेस में शामिल हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई के सूत्रों से हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गिल की गर्दन की चोट के सही होने में लंबा समय लगने की उम्मीद है.
शुभमन गिल का टी20 सीरीज भी खेलना मुश्किल, मुंबई में चल रहा है इलाज
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम पर कप्तानी के लिये विचार किया जा सकता है जबकि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टीम में हैं. गिल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी खेलने की संभावना कम ही है.
बीसीसीआई के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार गिल की चोट सिर्फ गर्दन की ऐंठन नहीं है. उन्हें आराम की जरूरत होगी और भारतीय टीम प्रबंधन उनकी वापसी के लिये हड़बड़ी नहीं करेगा. गिल इस समय मुंबई में हैं, जहां उनके एमआरआई समेत बाकी टेस्ट हो रहे हैं. पता चला है कि गिल ने मुंबई के रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ डा. अभय नेने से परामर्श लिया है और चिकित्सा रिपोर्ट की जांच को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को फॉरवर्ड किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL