हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?

टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?

Shubman Gill Poor Form In T20I: टी20 इंटरनेशनल में भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल की फॉर्म खराब चल रही है. भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने पिछले 10 मैचों में 200 रन भी नहीं बनाए हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 06 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

Gautam Gambhir On Shubman Gill: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज चल रही है. आज गुरुवार, 6 नवंबर को इस सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. लेकिन इस दौरे पर भारत की टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम एशिया कप 2025 खेल रही थी. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया. भारतीय टीम ने ये टाइटल अपने नाम किया, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी गिल के बल्ले से रन नहीं आए थे. शुभमन गिल की टी20 फॉर्म इस समय बड़ा सवाल बनी हुई है.

गिल से 10 मैच में नहीं बने 200 रन

शुभमन गिल टी20 इंटरनेशनल में बेहद की खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. गिल के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 200 रन भी नहीं बन पाए हैं. शुभमन गिल ने टी20 एशिया कप 2025 में 7 मैच खेले, जिसमें 21.16 की औसत से केवल 127 रन ही बनाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गिल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं. गिल ने शुरुआती तीन मैचों में 57 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में शुभमन गिल बेहतर दिख रहे थे और 37 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे, लेकिन ये मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया. दूसरे मैच में शुभमन गिल 10 गेंद में केवल 5 रन बनाकर ही आउट हो गए. वहीं तीसरे टी20 में गिल ने 12 गेंदों में 15 रन ही बनाए. इस तरह भारतीय उपकप्तान 3 मैचों में 57 रन ही बना पाए हैं. गिल के पास ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए दो मौके बचे हैं. शुभमन गिल आखिरी दो टी20 मैच में वापसी करना चाहेंगे.

  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच- नाबाद 37 रन
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी20 मैच- 5 रन
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टी20 मैच- 15 रन

हेड कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?

गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद ही शुभमन गिल को भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया. वहीं गंभीर की मौजूदगी में ही गिल को टी20 टीम का उपकप्तान भी बनाया गया. लेकिन शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह खामोश है. गिल ने पिछले 10 मैचों में 18.4 की औसत से 184 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले कोच गौतम गंभीर, शुभमन गिल से बातचीत करते नजर आए. गंभीर चाहेंगे कि गिल चौथे टी20 मैच में बेहतर प्रदर्शन दिखाएं.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 06 Nov 2025 09:59 AM (IST)
IND VS AUS GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL T20 CRICKET
