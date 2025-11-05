बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने एक सनसनीखेज दावा किया है, उन्होंने टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर अपनी टीम के जूनियर्स खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने ये दावा किया कि ये वर्ल्ड कप 2025 के दौरान भी हुआ. हाल ही में संप्पन हुए वर्ल्ड कप में भारत साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार चैंपियन बनी है, इस टूर्नामेंट में निगार की कप्तानी में बांग्लादेश का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

महिला वर्ल्ड कप 2025 के समापन के बाद बांग्लादेश टीम से बाहर चल रहीं जहांआरा आलम ने टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर आरोप लगाए हैं कि वह खिलाड़ियों के साथ मारपीट करती है और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है. बांग्लादेशी अखबार से बात करते हुए 32 साल की जहांआरा ने कहा, "वह खिलाड़ियों को पीटती है और ये कोई नई बात नहीं है. इस वर्ल्ड कप के दौरान भी ये हुआ, जूनियर खिलाड़ियों ने मुझसे कहा था, 'नहीं, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मुझे फिर से थप्पड़ पड़ेंगे.' मैंने कुछ लोगों से सुना, 'कल मुझे मार पड़ी.' दुबई टूर के समय भी, उन्होंने (निगार) एक जूनियर प्लेयर को कमरे में बुलाया और उसे थप्पड़ मारा था."

साजिश के तहत किया टीम से बाहर

जहांआरा आलम ने दावा किया कि राजनीती के कारण उन्हें और अधिकतर प्लेयर्स को टीम से बाहर किया गया. उन्होंने कहा, "यहां सिर्फ एक-दो खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है, कई बार तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी को. 2021 पोस्ट कोविड अभ्यास कैंप से मेरे जैसे सीनियर प्लेयर्स को बाहर करने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुझे टीम बांग्लादेशी टीमों में से एक का कप्तान चुना गया, अन्य दो टीमों कि कप्तान निगार सुल्ताना और शर्मिन सुल्ताना थीं. तब से ही सीनियर्स प्लेयर्स पर दबाव बनाना शुरू हो गया था."

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया खंडन

आपको बता दें कि 2025 में बीसीबी ने जहांआरा आलम के नेशनल टीम से बाहर किए जाने का कारण बताया था कि उन्हें मानसिक समस्या थी. उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी खुद को बाहर रखा, वे ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और अब नेशनल टीम में शायद ही लौटे. अब जहांआरा के इन गंभीर आरोपों के जवाब में बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए जहांआरा के आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने इसे निराधार और मनगढंत बताया.