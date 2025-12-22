हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल को नहीं मिली वनडे टीम की कप्तानी, 18 सदस्यीय टीम में अभिषेक-अर्शदीप भी शामिल

शुभमन गिल को नहीं मिली वनडे टीम की कप्तानी, 18 सदस्यीय टीम में अभिषेक-अर्शदीप भी शामिल

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Squads: पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपना 18 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. इसमें शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपना 18 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. इस स्क्वाड में अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं. तीन इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ियों के आने से पंजाब टीम मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, इसी टीम में प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर और रमनदीप सिंह जैसे पावर हिटिंग करने वाले बल्लेबाज भी हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब ने आगामी टूर्नामेंट के लिए कोई कप्तान घोषित नहीं किया है.

पंजाब के 18 सदस्यीय स्क्वाड में भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शामिल हैं. गिल, जिन्हें BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में स्थान नहीं दिया है. इस साल गिल ने 11 वनडे मैचों में 49 के बढ़िया औसत से 490 रन बनाए हैं. दूसरी ओर 2025 में गिल की टी20 फॉर्म निराशाजनक रही. इस साल उन्होंने 15 टी20 मैचों में केवल 291 रन बनाए, इस दौरान उनके बल्ले से कोई शतक तो दूर एक अर्धशतक तक नहीं निकला.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम पर नजर डालें तो उसमें अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह के रूप में 2 इन-फॉर्म खिलाड़ी मौजूद हैं. ये पहली बार होगा जब टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से निष्काषित होने के बाद गिल पहली बार मैदान पर उतर रहे होंगे. खैर गिल अभी वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पद पर बने हुए हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की टीम को ग्रुप C में रखा गया है. इस ग्रुप में महाराष्ट्र, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और सिक्किम भी शामिल हैं. पंजाब अपना पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के साथ खेलेगी.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब का स्क्वाड: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: रिंकू सिंह से लेकर अर्जुन तेंदुलकर, 2025 में इन 4 भारतीय क्रिकेटर्स की हुई सगाई; 1 ने की शादी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Shubman Gill News SHUBMAN GILL Shubman Gill Captain Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Top News: 1 बजे की बड़ी खबरें |Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Edelweiss का नया Fund: China Market की Growth में निवेश कैसे करें | Paisa Live
Yogi के दो नमूने बयान पर Akhilesh का पलटवार, कहा 'उम्मीद नहीं थी...' । UP Vidhansabha Session
National Herald Case Controversy: Sonia Gandhi की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget