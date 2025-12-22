शुभमन गिल को नहीं मिली वनडे टीम की कप्तानी, 18 सदस्यीय टीम में अभिषेक-अर्शदीप भी शामिल

पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपना 18 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. इस स्क्वाड में अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं. तीन इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ियों के आने से पंजाब टीम मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, इसी टीम में प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर और रमनदीप सिंह जैसे पावर हिटिंग करने वाले बल्लेबाज भी हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब ने आगामी टूर्नामेंट के लिए कोई कप्तान घोषित नहीं किया है.

पंजाब के 18 सदस्यीय स्क्वाड में भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शामिल हैं. गिल, जिन्हें BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में स्थान नहीं दिया है. इस साल गिल ने 11 वनडे मैचों में 49 के बढ़िया औसत से 490 रन बनाए हैं. दूसरी ओर 2025 में गिल की टी20 फॉर्म निराशाजनक रही. इस साल उन्होंने 15 टी20 मैचों में केवल 291 रन बनाए, इस दौरान उनके बल्ले से कोई शतक तो दूर एक अर्धशतक तक नहीं निकला.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम पर नजर डालें तो उसमें अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह के रूप में 2 इन-फॉर्म खिलाड़ी मौजूद हैं. ये पहली बार होगा जब टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से निष्काषित होने के बाद गिल पहली बार मैदान पर उतर रहे होंगे. खैर गिल अभी वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पद पर बने हुए हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की टीम को ग्रुप C में रखा गया है. इस ग्रुप में महाराष्ट्र, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और सिक्किम भी शामिल हैं. पंजाब अपना पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के साथ खेलेगी.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब का स्क्वाड: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: रिंकू सिंह से लेकर अर्जुन तेंदुलकर, 2025 में इन 4 भारतीय क्रिकेटर्स की हुई सगाई; 1 ने की शादी