Year Ender 2025: रिंकू सिंह से लेकर अर्जुन तेंदुलकर, 2025 में इन 4 भारतीय क्रिकेटर्स की हुई सगाई; 1 ने की शादी
Year Ender 2025: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने जून 2025 को सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी, दोनों की शादी भी इस साल होनी थी लेकिन रिंकू के शेड्यूल की वजह से इसे टालना पड़ा.
साल 2025 जा रहा है, सभी 2026 का इंतजार कर रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों को भी नए साल का बेसब्री से इंतजार है. साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से होगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे. इसके बाद दोनों के बीच टी20 सीरीज और फिर फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप. भारतीय क्रिकेट के लिहाज से 2025 भी शानदार रहा. टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप खिताब जीता. इस साल कई खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्ख़ियों में रहे, जिनमें कई वो थे जिन्होंने शादी या सगाई की. इसमें रिंकू सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, कुलदीप यादव भी शामिल हैं.
रिंकू सिंह-प्रिया सरोज
रिंकू सिंह टी20 फॉर्मेट के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, वह बीसीसीआई द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने गए हैं. उन्होंने 8 जून को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज संग सगाई की थी. इनकी शादी भी इस साल नवंबर में होनी थी, जो रिंकू के बिजी शेड्यूल के कारण टाल दी गई. 2026 में दोनों की शादी हो सकती है.
कुलदीप यादव-वंशिका शर्मा
स्पिनर कुलदीप यादव ने भी इस साल सगाई की, उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 4 जून को सगाई की थी. रिपोर्ट के मुताबिक वंशिका एलआईसी में काम करती हैं. इस सगाई में रिंकू और प्रिया दोनों पहुंचे थे.
अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक के साथ अगस्त, 2025 में सगाई की थी. सानिया एक कारोबारी परिवार से आती हैं, जिओ खुद भी बिजनेस करती हैं. सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी गहरी दोस्ती है.
वैभव अरोड़ा-वेदिका किरपाल
28 वर्षीय क्रिकेटर वैभव अरोड़ा ने 11 दिसंबर को सगाई की. उन्होंने वेदिका किरपाल के साथ साझा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी. वैभव कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए भी 5 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल में खेले 32 मैचों में 36 विकेट लिए हैं.
आकाश मढ़वाल-सुमन नौटियाल
32 वर्षीय गेंदबाज आकाश मढ़वाल ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी से पहले हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के फोटो शेयर किए. उनकी और सुमन नौटियाल की सगाई भी इसी साल 26 सितंबर को हुई थी. मढ़वाल 2023 और 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेले थे, पिछले साल वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. लेकिन IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे.
