हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: रिंकू सिंह से लेकर अर्जुन तेंदुलकर, 2025 में इन 4 भारतीय क्रिकेटर्स की हुई सगाई; 1 ने की शादी

Year Ender 2025: रिंकू सिंह से लेकर अर्जुन तेंदुलकर, 2025 में इन 4 भारतीय क्रिकेटर्स की हुई सगाई; 1 ने की शादी

Year Ender 2025: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने जून 2025 को सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी, दोनों की शादी भी इस साल होनी थी लेकिन रिंकू के शेड्यूल की वजह से इसे टालना पड़ा.

By : शिवम | Updated at : 22 Dec 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 जा रहा है, सभी 2026 का इंतजार कर रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों को भी नए साल का बेसब्री से इंतजार है. साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से होगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे. इसके बाद दोनों के बीच टी20 सीरीज और फिर फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप. भारतीय क्रिकेट के लिहाज से 2025 भी शानदार रहा. टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप खिताब जीता. इस साल कई खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्ख़ियों में रहे, जिनमें कई वो थे जिन्होंने शादी या सगाई की. इसमें रिंकू सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, कुलदीप यादव भी शामिल हैं.

रिंकू सिंह-प्रिया सरोज

रिंकू सिंह टी20 फॉर्मेट के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, वह बीसीसीआई द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने गए हैं. उन्होंने 8 जून को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज संग सगाई की थी. इनकी शादी भी इस साल नवंबर में होनी थी, जो रिंकू के बिजी शेड्यूल के कारण टाल दी गई. 2026 में दोनों की शादी हो सकती है.

कुलदीप यादव-वंशिका शर्मा

स्पिनर कुलदीप यादव ने भी इस साल सगाई की, उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 4 जून को सगाई की थी. रिपोर्ट के मुताबिक वंशिका एलआईसी में काम करती हैं. इस सगाई में रिंकू और प्रिया दोनों पहुंचे थे.

अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक के साथ अगस्त, 2025 में सगाई की थी. सानिया एक कारोबारी परिवार से आती हैं, जिओ खुद भी बिजनेस करती हैं. सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी गहरी दोस्ती है.

वैभव अरोड़ा-वेदिका किरपाल

28 वर्षीय क्रिकेटर वैभव अरोड़ा ने 11 दिसंबर को सगाई की. उन्होंने वेदिका किरपाल के साथ साझा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी. वैभव कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए भी 5 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल में खेले 32 मैचों में 36 विकेट लिए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaibhav Arora (@vaibhav2816)

आकाश मढ़वाल-सुमन नौटियाल

32 वर्षीय गेंदबाज आकाश मढ़वाल ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी से पहले हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के फोटो शेयर किए. उनकी और सुमन नौटियाल की सगाई भी इसी साल 26 सितंबर को हुई थी. मढ़वाल 2023 और 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेले थे, पिछले साल वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. लेकिन IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 04:19 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Arjun Tendulkar RINKU SINGH Priya Saroj Saaniya Chandok Year Ender 2025 Vanshika Sharma Indian Cricketer Engagement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

National Herald Case Controversy: Sonia Gandhi की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस |
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद में फंसे CM नीतीश ने ये कैसा जवाब दिया? |ABPLIVE
Aravali Hills: अरावली पर विवाद... कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन | Hills Protest | abp News
Bangladesh Violence Update : Bangladesh पर PM Modi का बड़ा एक्शन, Yunus की बोलती बंद, बॉर्डर पर तनाव!
UP News: कोडीन कफ सिरप मामले में CM Yogi को सौंपी रिपोर्ट | Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
Genghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
हेल्थ
Eggs causes Cancer: क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget