Shubman Gill Forcefully Appointed ODI Captain: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia) से पहले एक बड़ा कदम उठाया है. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज का हिस्सा हैं. रोहित के साथ विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन अब ये खिलाड़ी इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे. बीसीसीआई के इस फैसले से कई दिग्गज खिलाड़ी नाराज हैं.

शुभमन गिल पर थोपी गई कप्तानी

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने बीसीसीआई को पूरी तरह घेरा है. कैफ का मानना है कि शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी जबरदस्ती दी गई है. वनडे की कप्तानी लेने के लिए गिल पर दवाब बनाया गया है. कैफ का कहना है कि इतनी कम उम्र में शुभमन गिल को ये बड़ी जिम्मेदारी देने से उनकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है.

BCCI ने क्यों लिया गिल की कप्तानी का फैसला?

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने शुभमन गिल को वनडे की कप्तानी की सौंपने के बाद इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई थी. आगरकर ने कहा था कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी इस बात को लेकर कोई कंफर्म नहीं है. वहीं टीम इंडिया को अगले दो साल में वनडे मुकाबले में भी कम ही खेलने हैं, तब टीम को वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा मैच नहीं मिलेगें. इसी वजह से शुभमन गिल को कप्तान बनाया है, जिससे वे फैसले लेने के लिए पहले से पूरी तरह तैयार हो सकें.

भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी. वहीं पूरे टूर्नामेंट में बिना किसी हार के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया आखिर में ऑस्ट्रेलिया से हार गई. इसके बाद भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भी कब्जा किया. लेकिन अब अगले वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया है.

