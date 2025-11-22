हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सूर्यकुमार यादव के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और शिवम दुबे भी टीम में

Mumbai Syed Mushtaq Ali Trophy Squad: पिछले साल श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान थे, लेकिन उनके चोटिल होने की वजह से शार्दुल ठाकुर को टीम की कमान सौंपी गई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 03:00 PM (IST)
2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का एलान कर दिया गया है. हैरानी की बात यह है कि टीम में सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और सरफराज खान के होने के बावजूद बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को टीम की कमान सौंपी गई है. मुंबई इस टूर्नामेंट की गत विजेता है. 

मुंबई ने पिछले साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का खिताब जीता था, लेकिन चोटिल होने की वजह से वह मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं हैं. टीम में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी शामिल हैं. टीम में विकेटकीपर के रूप में अंगकृष रघुवंशी और हार्दिक तमोर शामिल हैं. साथ ही तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे और स्पिन ऑलराउंडर तनुश कोटियन को भी जगह मिली है.

26 नवंबर को लखनऊ में पहला मैच खेलेगी मुंबई की टीम

इस सीजन में रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में अब तक पांच मैचों में तीन शतक और एक अर्धशतक की मदद से 530 रन बनाने वाले सिद्धेश लाड को भी टीम में शामिल किया गया है. मुंबई की टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 26 नवंबर को लखनऊ में रेलवे के खिलाफ खेलेगी.

बता दें कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का एलीट डिवीजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता का पहला दौर लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा 

9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम को 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे सीनियर खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ही मैच खेल पाएंगे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम- शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे और इरफान उमैर.

Published at : 22 Nov 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Shardul Thakur Sarfaraz Khan Syed Mushtaq Ali Trophy SURYAKUMAR YADAV SHIVAM DUBE
