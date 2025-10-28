2027 वर्ल्ड कप में हर्षित राणा की जगह खाएगा ये ऑलराउंडर! चीफ सेलेक्टर को भेजा कड़ा संदेश

2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम खूब चर्चा में रहा है. हर कोई जानने का इच्छुक है कि रोहित और कोहली अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. इसी बीच एक तेज गेंदबाज ने दो साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने का दावा ठोक दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि शार्दुल ठाकुर हैं, जिनका कहना है कि वो तेज गेंदबाजी के साथ-साथ नंबर-8 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. बताते चलें कि अक्टूबर 2023 के बाद कोई व्हाइट बॉल मैच नहीं खेले हैं.

रणजी ट्रॉफी में मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ मैच ड्रॉ रहने के बाद शार्दुल ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहना बहुत जरूरी है, जिससे टीम इंडिया में वापसी कर सकूं. अच्छा प्रदर्शन मुझे टीम इंडिया सेलेक्शन में मदद करेगा. ODI वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, इसलिए मुझे लगा एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए नंबर-8 का स्पॉट खाली हो सकता है. मेरी नजर इसी क्रम पर है."

शार्दुल ठाकुर अभी रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं वनडे टीम में नंबर-8 की बात करें तो उसके लिए नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा पहले ही रेस में बने हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हर्षित नंबर-8 पर बैटिंग करते दिखे थे. कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस नंबर के लिए हर्षित राणा को तैयार किया जा रहा है, ठाकुर ने उसी पर अपना दावा ठोक दिया है.

दूसरी ओर ठाकुर का कहना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कल उन्हें इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कहा जाए, तो वो उसके लिए तैयार रहेंगे. किसे मौका देना है और किसे नहीं, यह चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी समिति करेगी. फिर भी ठाकुर ने उन्हें साफ संदेश जरूर दे दिया है.

शार्दुल ठाकुर ने आखिरी वनडे मैच 2023 वर्ल्ड कप में खेला था. मगर उसके बाद उन्हें व्हाइट बॉल टीमों से लगातार नजरंदाज किया गया है. इसी साल उन्हें इंग्लैंड टूर के लिए टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं दिया गया था.

यह भी पढ़ें:

PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य