8 साल 43 दिन बाद आया शतक, साथ-साथ लग गया 'कलंक', रिकॉर्ड बुक में दर्ज शाई होप का नाम

Shai Hope Century IND vs WI Test: वेस्टइंडीज के शाई होप को 8 साल बाद शतक लगाने की खुशी मिली है. उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 103 रन की पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज के शाई होप को 8 साल बाद शतक लगाने की खुशी मिली है. उन्होंने दिल्ली टेस्ट में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 103 रन की पारी खेली. ये 43 मैचों के टेस्ट करियर में उनका तीसरा शतक है. दरअसल रेड-बॉल क्रिकेट में उनकी आखिरी सेंचुरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ आई थी. शाई होप ने जॉन कैंपबेल के साथ मिलकर 177 रनों की पार्टनरशिप की, इसी बलबूते वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 390 रन बना पाई.

8 साल 43 दिन बाद आया शतक

शाई होप ने माय 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उनके टेस्ट करियर का पहला और दूसरा शतक एक ही मैच में आया, जब उन्होंने अगस्त 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 147 रन और दूसरी पारी में नाबाद 118 रन बनाए थे. उसके बाद 58 पारियों तक शाय होप के शतक का सूखा चलता रहा.

अब 8 साल और 43 दिन बाद उन्होंने भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में शतक के सूखे का अंत किया है. उन्होंने 214 गेंद खेलकर 103 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. इस शतक के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए आठवें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. होप के अब 236 इंटरनेशनल मैचों में 22 शतक हो गए हैं, उन्होंने 21 शतक लगाने वाले रिचर्ड रिचर्डसन को पीछे छोड़ा.

बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

शाई होप ने इसी मैच में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 9,000 रन भी पूरे कर लिए हैं. अब 236 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में उनके नाम 9094 रन हो गए हैं. इतनी उपलब्धियों के बीच उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. शाई होप वेस्टइंडीज के ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने किन्हीं 2 टेस्ट शतकों के बीच सबसे ज्यादा पारी खेली हों. होप का यह शतक 58 पारियों के बाद आया. इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मेन ब्लैकवुड के नाम था, जिन्होंने किन्हीं 2 शतकों के बीच 47 पारी ली थीं.

IPL में अब RCB के लिए नहीं खेलेंगे विराट कोहली? ऑक्शन से पहले 'कॉन्ट्रैक्ट' साइन करने से कर दिया मना

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI
Embed widget