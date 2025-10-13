क्या विराट कोहली आईपीएल में अब आरसीबी के लिए नहीं खेलेंगे? क्या विराट कोहली आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं? क्या आईपीएल में अब विराट कोहली आरसीबी की जगह किसी दूसरी टीम से खेलते दिखेंगे? क्या विराट कोहली ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है? क्या विराट कोहली ने आरसीबी से रिश्ता तोड़ दिया है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं या आपने कहीं ऐसा सुना या पढ़ा है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

दरअसल, एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने आरसीबी से कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है. इसके बाद विराट के आरसीबी से अलग होने की चर्चा शुरू हो गई. सोशल मीडिया से लेकर खबरों की दुनिया तक में इस बारे में बात होने लगी, लेकिन किसी ने भी असल सच्चाई नहीं बताई. खैर, यहां हम आपको इस मामले की सच्चाई बताएंगे.

बता दें कि विराट कोहली आरसीबी से अलग नहीं हो रहे हैं. उन्होंने सिर्फ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है. इसका मतलब यह नहीं हुआ कि विराट आरसीबी से अलग हो रहे हैं. विराट अभी संन्यास भी नहीं लेने जा रहे हैं. वह आईपीएल 2026 में आरसीबी से खेलते दिखेंगे.

क्या होता है कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे साइन करने से विराट कोहली ने किया मना?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट और प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट दो अलग-अलग चीजें होती हैं. अगर विराट को आरसीबी से अलग होना होता तो वह प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते, लेकिन उन्होंने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है. इसका मतलब है कि वह किसी ब्रांड से जुड़ने से मना कर रहे होंगे. दरअसल, फ्रेंचाइजी कई तरह के स्पॉन्सर लेती है. उसमें ये कहा जाता है कि लीग के समय मेरे प्लेयर आपके लिए वीडियो या कोई विज्ञापन कर देंगे. ऐसे में उन्हें स्पॉन्सर के रूप में मोटी रकम मिल जाती है, लेकिन विराट शायद किसी ब्रांन्ड से नहीं जुड़ना चाहते होंगे, इसी वजह से उन्होंने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है. हालांकि, किसी भी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने नहीं आई है कि विराट ने किस ब्रांड से जुड़ने से मना किया है.