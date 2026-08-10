2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज खान का रिएक्शन, किया स्पेशल पोस्ट

कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, यह कोई सरफराज खान से जाकर पूछे. सरफराज, जिन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुन लिया गया है. हालांकि उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह स्क्वाड में जगह मिली है. टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट करते हुए खुशी जताई है.

सरफराज खान ने टीम इंडिया की ट्रेवलिंग जर्सी पहन कर इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीर साझा की हैं. इन तस्वीरों में से एक में सरफराज के पिता नौशाद खान भी उनके साथ मौजूद हैं. सरफराज लगातार घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम में सेलेक्शन नहीं हो पा रहा था. वो आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई टेस्ट खेले थे.

साई सुदर्शन की जगह मिला मौका

पिछली कुछ सीरीज में नंबर-3 पर खेल रहे साई सुदर्शन को अंगूठे की चोट के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा है. उनकी जगह पर सरफराज खान को भारतीय स्क्वाड में मौका मिला है. वो सीधे कोलंबो में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, जहां से टीम गॉल के लिए रवाना होगी, जहां 15 अगस्त से दोनों टीमों का पहला टेस्ट मैच खेला जाना है.

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सरफराज को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. उन्होंने अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों में पांच अलग-अलग बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. टीम मैनेजमेंट उनपर लगातार प्रयोग ही करता रहा है, इसके बावजूद उन्होंने एक शतक और 3 फिफ्टी लगाकर मौकों को लगातार भुनाने का काम किया है. अब तक सरफराज को नंबर-4 से लेकर नंबर-8 की बैटिंग पोजीशन पर भी परखा जा चुका है.

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सरफराज खान का करियर

सरफराज खान ने अब तक सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है. 6 टेस्ट मैचों में उनके नाम 371 रन हैं, जिनमें एक शतक और 3 फिफ्टी भी शामिल हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 150 रन बनाए थे, जो उनका टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्हें बतौर रिप्लेसमेंट टीम में जगह मिली है. इससे पहले जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया था.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़

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