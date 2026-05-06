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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शतक के लिए स्वार्थी बनना पड़ता...', संजू सैमसन ने बयान से जीता दिल, जानिए क्या कुछ कहा

'शतक के लिए स्वार्थी बनना पड़ता...', संजू सैमसन ने बयान से जीता दिल, जानिए क्या कुछ कहा

Sanju Samson Statement: संजू सैमसन ने DC के खिलाफ 87 रनों की नाबाद पारी खेली. CSK की जीत के बाद उन्होंने कहा कि शतक बनाने के लिए उन्हें थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता और इसलिए उन्होंने सोचा कि.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 06 May 2026 11:32 AM (IST)
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संजू सैमसन IPL 2026 में छाए हुए हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड के जरिए अपनी टीम का हिस्सा बनाया था. वह CSK के लिए 2 शतक लगा चुके हैं, मंगलवार को वह अपने तीसरे शतक के बेहद करीब थे. दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली. मैच के बाद उन्होंने कहा कि शतक बनाने के लिए उन्हें थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता, लेकिन उन्होंने पहले टीम के बारे में सोचा.

ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चेन्नई का पहला विकेट 24 के स्कोर पर गिर गया था, गायकवाड़ ने 13 गेंदों में 6 रन बनाए. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल साबित हो रही थी, संजू सैमसन ने पहले संभलकर खेला और फिर बड़े शॉट्स लगाए. उर्विल पटेल भी 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद संजू और कार्तिक शर्मा (41 नाबाद) ने अंत तक टिककर चेन्नई को जीत तक पहुंचाया.

क्या बोले संजू सैमसन

संजू सैमसन ने 52 गेंदों में 6 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 87 रन बनाए, इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. उन्होंने कहा, "मैं अपनी शुरुआती मूवमेंट पर काम कर रहा हूं, और ये सफल भी हो रहा है. पिछले कुछ समय से मैं ऐसा कर रहा हूं और यह एक रणनीति भी है, जो गेंदबाज़ों पर और इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनका सामना कैसे करना चाहते हैं."

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संजू ने आगे कहा, "हम जिस लक्ष्य को चेज कर रहे थे, और पिच जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, उसे देखते हुए बेशक हमने पॉवरप्ले में 35 रन बनाते लेकिन कोई विकेट नहीं गंवाते तो बीच के ओवरों में हम फायदा उठा सकते थे. अगर मैं शतक बनाने के बारे में सोचता तो मुझे थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले मैच जीतने के बारे में सोचते हैं. नाबाद रहकर जीतना ज्यादा खुशी देता है."

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अंक तालिका में कहां पहुंची CSK

चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में छठे स्थान पर बनी हुई है, टीम ने 10 में से 5 मैच जीते हैं. पिछले 5 में से चेन्नई ने 3 मुकाबले जीते हैं, जिन भी मैचों में टीम जीती है उसमे संजू सैमसन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. चेन्नई के 10 अंक और नेट रन रेट +0.151 का है.

Published at : 06 May 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Sanju Samson IPL CHENNAI SUPER KINGS SANJU SAMSON DC Vs CSK IPL 2026
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