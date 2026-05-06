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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में सबसे ज्यादा SIX लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां है वैभव सूर्यवंशी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा SIX लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां है वैभव सूर्यवंशी

Most Sixes in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के 48 मैच खेले जा चुके हैं. जानिए अभी तक लीग में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए हैं. लिस्ट के टॉप-5 में कौन से बल्लेबाज शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 06 May 2026 10:11 AM (IST)
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IPL 2026 के 48 मैच खेले जा चुके हैं. मंगलवार को हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया. CSK प्लेऑफ के रेस में मजबूती से आगे बढ़ रही है, जबकि उनकी शुरुआत काफी खराब हुई थी. आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला है, जो अंक तालिका के लिहाज से महत्वपूर्ण है. अगर SRH जीती तो PBKS पहली बार टॉप पोजीशन से हटेगी. हम यहां उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने जारी सीजन में अभी तक सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

1. वैभव सूर्यवंशी

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में अभी तक (48 मैचों के बाद) सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे 15 वर्षीय इस बल्लेबाज ने 10 पारियों में 37 छक्के लगाए हैं. वह कुल 404 रन बना चुके हैं, जिसमे 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

2. रियान रिकेल्टन

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज रियान रिकेलटन हैं, जिन्होंने 8 पारियों में 33 छक्के लगाए हैं. वह वैभव से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है. उन्होंने सीजन में कुल 380 रन बनाए हैं, जिसमे 123 रनों की ऐतिहासिक पारी शामिल है. ये मुंबई इंडियंस के लिए इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है.

3. अभिषेक शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 10 पारियों में 32 छक्के लगाए हैं. अभिषेक 440 रन बना चुके हैं, वह ऑरेंज कैप की दौड़ में भी दूसरे स्थान पर हैं. ऑरेंज कैप होल्डर केएल राहुल से वह सिर्फ 5 रन ही पीछे हैं.

यह भी पढ़ें- इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए 87 रन

4. प्रियांश आर्या

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. प्रियांश ने 8 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं. वह जारी संस्करण में 2 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें- मुंबई इंडियंस से अलग हुए हार्दिक पांड्या तो KKR में होंगे शामिल? जानिए क्यों बन सकती है ये बेस्ट जोड़ी

5. रजत पाटीदार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, जिन्होंने 8 पारियों में 24 छक्के जड़े हैं. पाटीदार ने कुल 257 रन बनाए हैं, जिसमे 2 अर्धशतक शामिल हैं.

Published at : 06 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Rajat Patidar Most Sixes In IPL IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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