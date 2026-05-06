मुंबई इंडियंस IPL 2026 में प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है, टीम अब अपने बचे हुए 4 मैच जीतकर भी 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में MI का सफर अच्छा नहीं रहा है, जबकि उन्हें रोहित शर्मा को हटाकर कप्तान बनाया गया था. 3 साल में ही हार्दिक पर टीम से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. रोहित पिछले कई मैचों में चोट के कारण नहीं खेल रहे थे. पिछले मैच में वह खेले, जब हार्दिक की जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली.

हार्दिक पांड्या ने 2015 में IPL डेब्यू किया था, वह पहले सीजन से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे. 2021 के बाद MI ने उन्हें रिलीज कर दिया. 2022 में उन्हें नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ रूपये में खरीदा था. पहले ही सीजन उन्होंने GT को चैंपियन बनाया, अगले साल उनकी कप्तानी में टीम फाइनल तक पहुंची. 2 सफल सीजन के बाद भी उन्होंने गुजरात छोड़ दी, वह ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस में लौट आए. ये सभी के लिए हैरान करने वाला था.

2024 में मुंबई में लौटने से भी ज्यादा हैरानी भरी बात ये थी कि फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया. ये कयास लगाए जाने लगे कि इसी शर्त पर हार्दिक मुंबई में लौटे थे. इसकी खूब आलोचना भी हुई. हार्दिक की कप्तानी के पहले ही साल मुंबई का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, टीम 14 में से 10 मैच हारकर अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही. जारी संस्करण में भी टीम 10 में से 7 मैच अभी तक हार चुकी है.

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हार्दिक पांड्या होंगे MI से अलग

मुंबई इंडियंस अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है. हालांकि पिछले साल टीम प्लेऑफ तक पहुंच गई थी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने इस साल 9 में से 7 मैच हारे, सिर्फ 2 ही जीत पाए. इस दौरान MI अपने घर (वानखड़े) पर लगातार 4 मैच हारी, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.

9 में से 7 हार के बाद हार्दिक पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खेले. बताया गया कि उनके पीठ में अकड़न है. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कमान संभाली, जो वर्तमान में टीम इंडिया के टी20 कप्तान भी हैं. इस मैच में रोहित शर्मा की भी वापसी हुई, जिन्होंने 84 रनों की शानदार पारी भी खेली. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्दिक की मुंबई इंडियंस से छुट्टी होने वाली है, उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है और इस स्थिति में हार्दिक भी टीम से अलग होने पर विचार कर सकते हैं.

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KKR में क्यों बेस्ट रहेंगे हार्दिक पांड्या?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता था, लेकिन अगले सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने अय्यर को रिलीज कर दिया. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR के लिए 2 सीजन अच्छे नहीं रहे, हालांकि IPL 2026 के पिछले 3 मैच लगातार जीतकर कोलकाता जीत की पटरी पर लौटी है. हालांकि अगले साल के लिए फ्रेंचाइजी एक नए कप्तान पर विचार कर सकती है, ऐसे में हार्दिक पांड्या उनके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं.

आंद्रे रसेल के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है, हालांकि टीम ने कैमरून ग्रीन को खरीदा था लेकिन वह ज्यादा असरदार नहीं रहे. कई मैचों में वह गेंदबाजी भी नहीं कर पाए, बल्लेबाजी में भी सिर्फ GT के खिलाफ (79) हुए मैच को छोड़ दें तो उन्होंने असरदार बल्लेबाजी नहीं की. ऐसे में हार्दिक पांड्या KKR के लिए बेस्ट होंगे, वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी करते हैं.

मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को 2 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों (रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव) की कप्तानी करनी पड़ती है. कोलकाता का ड्रेसिंग रूम संभालना उनके लिए MI की तुलना में आसान होगा.