Watch: राजस्थान रॉयल्स की हार से टूटे वैभव सूर्यवंशी, नहीं रुक रहे थे आंसू; वायरल हुआ वीडियो

वैभव सूर्यवंशी क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद टूट गए. 15 वर्षीय ये खिलाड़ी हार के बाद अपने आंसू रोक नहीं पाया, वह कोने में जाकर बैठ गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीतकर तीसरी बार IPL फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा.

रियान पराग का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी हैरानी भरा था. मोहम्मद सिराज ने शानदार शुरुआत दिलाई, उन्होंने यशस्वी जायसवाल (1) को पहले ही ओवर में आउट किया. अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा ने ध्रुव जुरेल (7) को चलता किया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के साथ रवींद्र जडेजा ने शानदार पारी खेली. चोट से जूझ रहे जडेजा ने 35 गेंदों में 45 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने शतक से चूक गए. एलिमिनेटर में 97 रन बनाने वाले वैभव क्वालीफायर-2 में 96 रन बनाकर उसी तरह आउट हुए जैसे एलिमिनेटर में हुए थे. 47 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए.

यह भी पढ़ें- RCB vs GT फाइनल से पहले होगी क्लोजिंग सेरेमनी, जानिए कब-कहां, किस समय शुरू होगा मैच?

हार के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी

लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की, राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट को तरसते नजर आए. गुजरात ने 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स का खिताब जीतने का सपना टूट गया, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी भावुक हो गए. वह एक कोने में जाकर बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे.

VAIBHAV SURYAVANSHI CRYING AFTER MATCH LOSS 🤯



- Feel for Vaibhav, He did everything to win for his team but God have different plans 💔 pic.twitter.com/cpjiOM4gN8 — Sam (@cricsam02) May 30, 2026

साथी खिलाड़ी ने उन्हें तौलिया दिया, जिससे वह बार बार अपने आंसू पूछ रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि वैभव का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

IPL 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी अभी ऑरेंज कैप होल्डर हैं, उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाए हैं. प्लेऑफ के दोनों मैचों में उन्होंने शानदार पारी (97 और 96) खेली, लेकिन अपना शतक नहीं कर पाए. इस सीजन उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए.