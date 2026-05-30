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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: राजस्थान रॉयल्स की हार से टूटे वैभव सूर्यवंशी, नहीं रुक रहे थे आंसू; वायरल हुआ वीडियो

Watch: राजस्थान रॉयल्स की हार से टूटे वैभव सूर्यवंशी, नहीं रुक रहे थे आंसू; वायरल हुआ वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi Crying Video: वैभव सूर्यवंशी ने क्वालीफायर-2 में भी शानदार पारी खेली, जिसकी मदद से राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए. लेकिन गुजरात टाइटंस ने इसे चेज कर लिया.

By : शिवम | Updated at : 30 May 2026 08:21 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद टूट गए. 15 वर्षीय ये खिलाड़ी हार के बाद अपने आंसू रोक नहीं पाया, वह कोने में जाकर बैठ गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीतकर तीसरी बार IPL फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा.

रियान पराग का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी हैरानी भरा था. मोहम्मद सिराज ने शानदार शुरुआत दिलाई, उन्होंने यशस्वी जायसवाल (1) को पहले ही ओवर में आउट किया. अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा ने ध्रुव जुरेल (7) को चलता किया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के साथ रवींद्र जडेजा ने शानदार पारी खेली. चोट से जूझ रहे जडेजा ने 35 गेंदों में 45 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने शतक से चूक गए. एलिमिनेटर में 97 रन बनाने वाले वैभव क्वालीफायर-2 में 96 रन बनाकर उसी तरह आउट हुए जैसे एलिमिनेटर में हुए थे. 47 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए.

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हार के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी

लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की, राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट को तरसते नजर आए. गुजरात ने 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स का खिताब जीतने का सपना टूट गया, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी भावुक हो गए. वह एक कोने में जाकर बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे.

साथी खिलाड़ी ने उन्हें तौलिया दिया, जिससे वह बार बार अपने आंसू पूछ रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि वैभव का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

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IPL 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी अभी ऑरेंज कैप होल्डर हैं, उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाए हैं. प्लेऑफ के दोनों मैचों में उन्होंने शानदार पारी (97 और 96) खेली, लेकिन अपना शतक नहीं कर पाए. इस सीजन उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 May 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL Viral Video GT Vs RR Gujarat Titans IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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