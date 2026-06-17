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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'कोच होता, तो वैभव सूर्यवंशी को छोड़ देता...', दिग्गज का बड़ा बयान; लड़ाई के बाद तोड़ी चुप्पी

'कोच होता, तो वैभव सूर्यवंशी को छोड़ देता...', दिग्गज का बड़ा बयान; लड़ाई के बाद तोड़ी चुप्पी

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अपनी लड़ाई को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब एक दिग्गज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वह कोच या मैनेजर होते, तो वैभव को टीम से छोड़ देते.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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इंडिया-ए के लिए खेल रहे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) इन दिनों अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग को लेकर नहीं, बल्कि मैच के बाद फील्ड पर दिखाए गए आक्रामक रवैये को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. श्रीलंका-ए के खिलाड़ियों के साथ वैभव की धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद माहौल गरमा गया. लोगों ने लड़ाई को लेकर अलग-अलग राय पेश करनी शुरू की. अब टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने बड़ा वैभव को लेकर बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया. 

मांजरेकर ने साफ-साफ कह कि अगर वह टीम के कोच या मैनेजर होते, तो वैभव सूर्यवंशी को बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए छोड़ देते. उनका यह बयान 15 वर्षीय वैभव की लड़ाई पर था. 

एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए संजय मांजरेकर ने लिखा, "अगर मैं इंडिया ए का कोच या मैनेजर होता, तो मैं वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच के लिए छोड़ देता. सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह पता चल जाए कि मैदान पर शारीरिक रूप से आक्रामक होना ठीक नहीं है. चाहे जो भी उकसावा हो."

उम्मीद के मुताबिक नहीं चला वैभव का बल्ला

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी इंडिया-ए के लिए ट्राई सीरीज में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. 

VAIBHAV SURYAVANSHI: पहले थर्ड अंपायर ने बचाया, फिर फील्डर ने दिया जीवनदान, फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाए बस इतने रन

श्रीलंका-ए के खिलाफ पहले मैच में वैभव सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे. अफगानिस्तान-ए के खिलाफ दूसरे मुकाबले में वैभव ने 44 रन स्कोर किए. वह अर्धशतक लगाने से चूक गए थे. तीसरे मैच में श्रीलंका-ए के खिलाफ उनके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले. अफगानिस्तान के खिलाफ चौथे मुकाबले में वैभव 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके बल्ले से सीरीज का पहला अर्धशतक कब निकलता है. 

बताते चलें कि वैभव को सीनियर टीम इंडिया का भी हिस्सा बनाया गया है. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में हैं. इसके अलावा एशियन गेम्स के लिए भी वैभव को मेन इन ब्लू के स्क्वॉड में शामिल किया गया है. 

 

यह भी पढ़ें: IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन

Published at : 17 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar Vaibhav Sooryavanshi
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