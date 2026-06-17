श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबले के दौरान वैभव सूर्यवंशी की पारी शुरुआत में ही खत्म होती नजर आ रही थी. लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और युवा बल्लेबाज को शुरुआती ओवरों में दो बड़े जीवनदान मिले. इन मौकों का फायदा उठाते हुए उन्होंने टीम के लिए उपयोगी रन भी जोड़े. हालांकि इस बर भी वो बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए.

इंडिया ए की पारी के दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी एक बड़े शॉट की कोशिश में कैच दे बैठे. मैदान पर मौजूद अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया. हालांकि मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा तो रिप्ले में पता चला कि गेंद फील्डर के पूर्ण नियंत्रण में आने से पहले जमीन को छू चुकी थी. इसके बाद फैसला बदल दिया गया और वैभव को जीवनदान मिल गया.

उस समय उनका खाता भी नहीं खुला था. ऐसे में यह मौका उनके लिए काफी अहम साबित हुआ.

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पहले जीवनदान के कुछ ही गेंद बाद वैभव को दूसरी बार भी किस्मत का साथ मिला. इस बार उन्होंने हवा में शॉट खेला, लेकिन अफगानिस्तान का फील्डर कैच नहीं पकड़ पाए. एक बार फिर युवा बल्लेबाज बच निकले.

दो बार विकेट बचने के बाद वैभव ने अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और रन गति को बढ़ाने की कोशिश की. हालांकि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल सके.

वैभव सूर्यवंशी ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए. उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उन्होंने तेजी से रन जरूर बनाए, लेकिन अर्धशतक तक नहीं पहुंच सके.

युवा बल्लेबाज की यह पारी एक बार फिर दिखाती है कि वह आक्रामक क्रिकेट खेलने में भरोसा रखते हैं. हालांकि आने वाले मुकाबलों में उनसे इन अच्छी शुरुआतों को बड़े स्कोर में बदलने की उम्मीद रहेगी. इंडिया ए के लिए भी यही सबसे बड़ी सकारात्मक बात होगी.

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