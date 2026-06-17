भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके दे रहा है. पहले मैच में हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था, जबकि अब दूसरे वनडे में तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भारत की ओर से डेब्यू का मौका मिला है. आईपीएल 2026 में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से चर्चा में आए प्रिंस ने अब राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय कर लिया है. 17 जून को खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में प्रिंस यादव को भारतीय टीम की ओर से पहली बार मैदान पर उतरने का अवसर मिला.

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम उन्हें राष्ट्रीय टीम में चयन के रूप में मिला है. भारतीय टीम प्रबंधन इस सीरीज में नए खिलाड़ियों को परखने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसी कड़ी में प्रिंस को भी मौका दिया गया है. विराट कोहली का विकेट बनकर आए थे सुर्खियों में आईपीएल 2026 के दौरान प्रिंस यादव ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों को परेशान किया था. हालांकि जिस विकेट ने उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा दिलाई, वह विराट कोहली का था. अपनी गति और सटीक लाइन-लेंथ से उन्होंने कोहली को चकमा दिया था. उस विकेट के बाद क्रिकेट जगत में उनके नाम की खूब चर्चा हुई और उन्हें भविष्य के तेज गेंदबाजों में गिना जाने लगा.

कौन हैं प्रिंस यादव?

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है. साल 2025 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख रुपये की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था. पहले सीजन में उन्हें सीमित मौके मिले और उन्होंने 6 मैचों में 3 विकेट हासिल किए. इसके बाद आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. उन्होंने 14 मुकाबलों में 16 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की. भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स का सीजन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन प्रिंस की गेंदबाजी ने लगातार प्रभावित किया.

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घरेलू क्रिकेट में भी छोड़ी छाप

दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले प्रिंस यादव घरेलू क्रिकेट में भी लगातार आगे बढ़ते रहे हैं. अब तक वे 2 फर्स्ट क्लास, 14 लिस्ट-ए और 35 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं. इन तीनों फॉर्मेट में उन्होंने क्रमशः 1, 29 और 38 विकेट अपने नाम किए हैं. घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल और अब भारतीय टीम तक का सफर तय करने वाले प्रिंस यादव के सामने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने की चुनौती होगी. अफगानिस्तान के खिलाफ मिला यह मौका उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है.

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