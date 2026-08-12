बॉलीवुड से परे सैफ अली खान ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, बॉलिंग एक्शन से लूटी महफिल

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सैफ मैदान पर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान उनके गेंदबाजी एक्शन ने खींचा है. वीडियो में सैफ पूरे जोश के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. वह गेंद लेकर दौड़ते हैं और फिर अपने अंदाज में गेंद डालते हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके एक्शन को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की शूटिंग कब और कहां हुई, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि यह वीडियो 10 अगस्त को लंदन में शूट हुआ था.

क्रिकेट से सैफ का पुराना रिश्ता

सैफ अली खान के लिए क्रिकेट कोई अनजान खेल नहीं है. उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों में शामिल रहे हैं. पटौदी ने भारत की कप्तानी भी की. ऐसे में सैफ का क्रिकेट खेलना उनके परिवार के पुराने क्रिकेट कनेक्शन की याद दिलाता है. वायरल वीडियो में सैफ को क्रिकेट खेलते देखकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं. खासकर उनकी गेंदबाजी का तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

Look at Saif Ali Khan’s bowling action while bowling at his son Taimur’s academy!



Who does Saif Ali Khan’s bowling action remind you of? 🤔 pic.twitter.com/fabUWGSznQ — Sonu (@Cricket_live247) August 11, 2026

फिल्मों में भी व्यस्त हैं सैफ

क्रिकेट के इस वायरल वीडियो के बीच सैफ अली खान अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा में हैं. वह जल्द ही फिल्म ‘हैवान’ में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं और अक्षय कुमार भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं. ‘हैवान’ मलयालम फिल्म ‘Oppam’ का हिंदी रीमेक है. फिल्म 11 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है.

‘धुरंधर’ को लेकर भी बोले सैफ

हाल ही में The Hollywood Reporter India के साथ बातचीत में सैफ ने फिल्मों में बदलते दौर और नई तरह की कहानियों पर बात की. उन्होंने कहा कि अब दर्शक ऐसी चीजें देखना चाहते हैं, जो अलग हो और जिसे बनाने में पूरी मेहनत और जुनून दिखाई दे. सैफ ने फिल्म ‘धुरंधर’ के बदलाव को लेकर भी अपनी राय रखी.

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उन्होंने फिल्म के म्यूजिक और गानों की खास तौर पर तारीफ की. सैफ के मुताबिक, फिल्मों में संगीत और उसे पेश करने का तरीका दर्शकों पर बड़ा असर डालता है. फिलहाल सैफ का क्रिकेट खेलते हुए यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फिल्मों के अलावा मैदान पर उनका यह अंदाज देखकर फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं.

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