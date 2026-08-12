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भारत टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम का एलान, निसांका बाहर; जानें कौन बना कप्तान

Sri Lanka Test Squad vs India 1st Test: भारत के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका ने अपने स्क्वॉड का एलान कर दिया है. पथुम निसांका बाहर हो गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपने स्क्वॉड का एलान कर दिया है. धनंजय डी सिल्वा की कप्तानी वाली इस टीम में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. पथुम निसांका चोट के कारण बाहर हो गए हैं. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम मंगलवार को गॉल पहुंच गई थी.

श्रीलंका के स्क्वॉड में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की वापसी हुई है. 33 वर्षीय डिकवेला ने 54 टेस्ट खेले हैं, जिनकी 96 पारियों में 2757 रन बनाए हैं. इसमें 22 अर्धशतक शामिल हैं. अनकैप्ड ऑफ स्पिनर केशरा नुवंता को भी टीम में जगह मिली है, जो गॉल की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका का स्क्वॉड

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवंता, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमार, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

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गॉल में कैसा है श्रीलंका बनाम भारत का टेस्ट रिकॉर्ड

गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक कुल 5 टेस्ट हुए हैं. भारत ने 2 जीते हैं और 3 श्रीलंका ने जीते हैं. आखिरी बार भारत ने यहां 2017 में टेस्ट खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने 304 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. हालांकि भारत की वर्तमान की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट खेलेंगे. रवींद्र जडेजा, केएल राहुल और कुलदीप यादव ही हैं, जिन्होंने इससे पहले श्रीलंका में कोई टेस्ट खेला है.

भारतीय टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

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कहां देखें IND vs SL 1st Test का लाइव प्रसारण?

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. सोनी लिव एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. मैच भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Dhananjaya De Silva India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test Pathum Nisanka
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