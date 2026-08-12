IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDSP सिराज बने हेयर स्टाइलिश, सरफराज खान के काटे बाल; मजेदार वीडियो वायरल

DSP सिराज बने हेयर स्टाइलिश, सरफराज खान के काटे बाल; मजेदार वीडियो वायरल

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. मोहम्मद सिराज तो हेयर स्टाइलिश बन गए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 12 Aug 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साथी खिलाड़ी सरफराज खान के बाल काटने की कोशिश की. सिराज का यह मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. भारतीय टीम इस समय श्रीलंका में है, जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. गॉल में 15 अगस्त से पहला टेस्ट शुरू होगा. मैच से पहले खिलाड़ी मैदान पर तैयारी के साथ-साथ खाली समय में मस्ती भी कर रहे हैं. इसी दौरान सरफराज खान, शुभमन गिल और ऋषभ पंत श्रीलंका के हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे. वहां मोहम्मद सिराज भी मौजूद थे. तभी सिराज ने ट्रिमर उठाया और सरफराज के बाल काटने लगे.

सिराज ने पहले समझी ट्रिमर की सेटिंग

वीडियो में सिराज काफी मजे के मूड में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सीधे सरफराज के बालों पर ट्रिमर चलाने के बजाय पहले हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा से इसकी सेटिंग के बारे में पूछा. इसके बाद उन्होंने सरफराज के बालों पर हाथ आजमाया. हालांकि, सरफराज का पूरा हेयरकट चतुरंगा ने ही किया. इस दौरान टीम के खिलाड़ी भी इस मजेदार पल का हिस्सा बने. सरफराज और ऋषभ पंत ने भी हेयरस्टाइलिस्ट के काम की तारीफ की.

चोट के बाद टीम में लौटे सरफराज

सरफराज खान के लिए श्रीलंका दौरा काफी अहम है. उन्हें शुरुआत में टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी. लेकिन साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल किया. सरफराज ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. अब तक उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनकी 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक हैं. अब श्रीलंका के खिलाफ उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस में वापसी? IPL 2027 से पहले इस बात पर फंसा पेंच

सिराज के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज पर भारतीय तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बढ़ गई है. बुमराह फिटनेस कारणों से श्रीलंका टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी जैसे गेंदबाज टीम के तेज गेंदबाजी विकल्प हैं. गॉल की परिस्थितियों में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को रोकने की बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सिराज का अनुभव टीम के लिए काफी अहम रहेगा. फिलहाल टेस्ट से पहले उनका सरफराज के साथ यह मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Khan Mohammad Siraj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
DSP सिराज बने हेयर स्टाइलिश, सरफराज खान के काटे बाल; मजेदार वीडियो वायरल
DSP सिराज बने हेयर स्टाइलिश, सरफराज खान के काटे बाल; मजेदार वीडियो वायरल
क्रिकेट
भारत टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम का एलान, निसांका बाहर; जानें कौन बना कप्तान
भारत टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम का एलान, निसांका बाहर; जानें कौन बना कप्तान
क्रिकेट
15 साल की लड़की से यौन शोषण का आरोप, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हुई जेल
15 साल की लड़की से यौन शोषण का आरोप, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हुई जेल
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget