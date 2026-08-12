DSP सिराज बने हेयर स्टाइलिश, सरफराज खान के काटे बाल; मजेदार वीडियो वायरल

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साथी खिलाड़ी सरफराज खान के बाल काटने की कोशिश की. सिराज का यह मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. भारतीय टीम इस समय श्रीलंका में है, जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. गॉल में 15 अगस्त से पहला टेस्ट शुरू होगा. मैच से पहले खिलाड़ी मैदान पर तैयारी के साथ-साथ खाली समय में मस्ती भी कर रहे हैं. इसी दौरान सरफराज खान, शुभमन गिल और ऋषभ पंत श्रीलंका के हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे. वहां मोहम्मद सिराज भी मौजूद थे. तभी सिराज ने ट्रिमर उठाया और सरफराज के बाल काटने लगे.

सिराज ने पहले समझी ट्रिमर की सेटिंग

वीडियो में सिराज काफी मजे के मूड में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सीधे सरफराज के बालों पर ट्रिमर चलाने के बजाय पहले हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा से इसकी सेटिंग के बारे में पूछा. इसके बाद उन्होंने सरफराज के बालों पर हाथ आजमाया. हालांकि, सरफराज का पूरा हेयरकट चतुरंगा ने ही किया. इस दौरान टीम के खिलाड़ी भी इस मजेदार पल का हिस्सा बने. सरफराज और ऋषभ पंत ने भी हेयरस्टाइलिस्ट के काम की तारीफ की.

The way Mohammed Siraj cuts Sarfaraz Khan’s hair like a big brother. 😂



Also, look at Shubman Gill and Rishabh Pant’s new haircuts for the Ind vs Sl Test series! pic.twitter.com/RGjrXZodAo — Sonu (@Cricket_live247) August 11, 2026

चोट के बाद टीम में लौटे सरफराज

सरफराज खान के लिए श्रीलंका दौरा काफी अहम है. उन्हें शुरुआत में टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी. लेकिन साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल किया. सरफराज ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. अब तक उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनकी 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक हैं. अब श्रीलंका के खिलाफ उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस में वापसी? IPL 2027 से पहले इस बात पर फंसा पेंच

सिराज के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज पर भारतीय तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बढ़ गई है. बुमराह फिटनेस कारणों से श्रीलंका टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी जैसे गेंदबाज टीम के तेज गेंदबाजी विकल्प हैं. गॉल की परिस्थितियों में भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को रोकने की बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सिराज का अनुभव टीम के लिए काफी अहम रहेगा. फिलहाल टेस्ट से पहले उनका सरफराज के साथ यह मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज