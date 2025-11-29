भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाना है. इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. दरअसल, रोहित शर्मा अगर पहले वनडे में तीन छक्के लगा देते हैं तो वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा के पास पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पछाड़ने का मौका है. रोहित अगर रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे में में 3 छक्के लगाते हैं तो वह शाहिद अफरीदी को पछाड़कर 'सिक्सर किंग' बन जाएंगे.

शाहिद अफरीदी के नाम है वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने साल 2007 से अब तक 276 वनडे मुकाबलों में 349 छक्के लगाए हैं. इस दौरान रोहित ने 49.22 की औसत के साथ 11,370 रन बनाए. रोहित के बल्ले से 33 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं. वहीं पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाए हैं. इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 23.57 की औसत के साथ 8,064 रन भी बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 39 अर्धशतक निकले.

इस प्रकार है वनडे सीरीज का शेड्यूल

टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर में सीरीज का दूसरा मुकाबला होगा. वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा. नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तानी सौंपी गई है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.