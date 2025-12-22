'इंग्लैंड से पूछो....', रोहित शर्मा का करारा तंज, एशेज की हार का किया जिक्र

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर करारा तंज कसा है. ऑस्ट्रेलिया में चल रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड की लगातार हार का हवाला देते हुए रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता और इस बात की पुष्टि इंग्लैंड से भी की जा सकती है.

गुरुग्राम के इवेंट में रोहित का बयान

रविवार को गुरुग्राम में आयोजित एक इवेंट के दौरान रोहित शर्मा जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने भरे स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई हालात की कठिनाई पर बात की. रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, “ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे कठिन होता है, आप इस बारे में इंग्लैंड से पूछ सकते हो.” उनका यह बयान सीधे तौर पर इंग्लैंड की मौजूदा एशेज सीरीज में खराब हालत की ओर इशारा था.

एशेज में इंग्लैंड का बुरा हाल

इंग्लैंड की टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां वह 2025-26 की पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज के शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में इंग्लैंड को लगातार हार का सामना करना पड़ा है. पहले दो टेस्ट पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मुकाबले आठ-आठ विकेट से तीन दिन के भीतर जीत लिए. तीसरा टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली.

सिर्फ 11 दिनों के भीतर ही इंग्लैंड की एशेज जीतने की उम्मीदें खत्म हो गईं. जिसके बाद रोहित का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है. क्रिकेट फैंस इसे इंग्लैंड की टीम पर हल्का-फुल्का लेकिन तीखा तंज मान रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित का रिकॉर्ड

अगर रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 से ज्यादा वनडे रन बनाने का कारनामा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैचों में कुल 439 रन ही बनाए हैं. जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.

चौथे टेस्ट पर नजरें

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी टेस्ट दिसंबर 2024 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला था. अब एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न के ही मैदान पर खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है. हालांकि अब टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस और नाथन लियोन की कमी खल सकती है.