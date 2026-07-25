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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण तय? अतुल वासन ने चुने 5 पेसर

2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण तय? अतुल वासन ने चुने 5 पेसर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने उन 5 गेंदबाजों को चुना, जिन्हें अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए. उन्हें नहीं लगता कि इसमें शमी और भुवनेश्वर की जगह बन पाएगी.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 25 Jul 2026 10:51 AM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप अभी करीब एक साल दूर है, लेकिन टीम इंडिया की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस वर्ल्ड कप में भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण कैसा होगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौजूदा एफटीपी के मुताबिक भारत को 2027 वर्ल्ड कप से पहले कुल 27 वनडे खेलने थे. इनमें से अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ 6 मैच हो चुके हैं. यानी अब भारत के पास वर्ल्ड कप से पहले लगभग 21 वनडे मुकाबले बाकी हैं, हालांकि भविष्य में शेड्यूल में बदलाव भी हो सकते हैं।

अतुल वासन के 5 पेसर

इसी बीच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंद का पेस अटैक चुना है. वासन के मुताबिक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा- ये चार तेज गेंदबाज लगभग तय हैं. हर्षित राणा को लेकर अतुल वासन का मानना है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ तेज गेंदबाज के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि ऐसे खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रहा है जो नंबर-8 पर उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सके. वनडे क्रिकेट में लंबी बल्लेबाजी लाइन-अप की अहमियत को देखते हुए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. लेकिन सबसे दिलचस्प नाम है गुरनूर बरार.

गुरनूर को मिलेगा टिकट?

अतुल वासन का मानना है कि गुरनूर बरार के पास व्हाइट-बॉल क्रिकेट की शानदार समझ है. नई गेंद हो या डेथ ओवर्स, वह परिस्थितियों के हिसाब से गेंदबाजी करना जानते हैं. उनकी यॉर्कर भी लगातार सही जगह पर पड़ती है. यही वजह है कि वासन उन्हें 2027 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में बैकअप नहीं, बल्कि मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं. अगर किसी वजह से अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ती है, तो वासन की नजर में प्रिंस यादव भी टीम इंडिया के लिए एक अच्छा बैकअप विकल्प हो सकते हैं.

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शमी-भुवी का क्या होगा?

अब बात उन दो अनुभवी गेंदबाजों की, जिन पर लंबे समय तक भारतीय तेज आक्रमण टिका रहा- मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार. अतुल वासन का मानना है कि चयनकर्ता अब आगे की ओर देख रहे हैं और उनकी सोच भविष्य की टीम तैयार करने पर है. इसी वजह से उन्हें नहीं लगता कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में शमी या भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो पाएगी. यानी अगर अतुल वासन की भविष्यवाणी सही साबित होती है, तो 2027 वर्ल्ड कप में भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण कुछ इस तरह हो सकता है.

जरूरत पड़ने पर प्रिंस यादव बैकअप विकल्प हो सकते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल आपसे- क्या आप अतुल वासन की इस पेस अटैक से सहमत हैं? या फिर आपको लगता है कि मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को अभी भी मौका मिलना चाहिए?

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 25 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
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