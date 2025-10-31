हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईपीएल 2026 में KKR या MI, किसके लिए खेलेंगे रोहित शर्मा? मुंबई इंडियंस ने कर दिया कंफर्म

आईपीएल 2026 में KKR या MI, किसके लिए खेलेंगे रोहित शर्मा? मुंबई इंडियंस ने कर दिया कंफर्म

Rohit Sharma In Mi or KKR In IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले रोहित शर्मा के टीम बदलने को लेकर हलचल तेज हो गई है. रोहित के कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जाने की अटकलें लग रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 31 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

Mumbai Indians Take On Rohit Sharma: आईपीएल 2026 में काफी समय है, लेकिन इससे पहले ही रोहित शर्मा के टीम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. ये बात तब शुरू हुई, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के सोशल मीडिया हैंडल से रोहित शर्मा को आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर वन ODI बल्लेबाज बनने पर बधाई दी गई. इसके बाद केकेआर ने अभिषेक नायर को कोलकाता की टीम का नया हेड कोच बनाया है. वहीं रोहित शर्मा, अभिषेक नायर के करीबी और खास दोस्त हैं. इन्हीं सभी बातों से खबरें तेज हो गईं कि अभिषेक नायर के हेड कोच बनने के साथ ही रोहित शर्मा कोलकाता के साथ जुड़ सकते हैं. लेकिन अब मुंबई इंडियंस की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसे ऐसी सभी अफवाहों का जवाब माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolkata Knight Riders (@kkriders)

मुंबई इंडियंस ने कर दिया कंफर्म

मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम अकाउंट से रोहित शर्मा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि सूर्य कर जरूर उगेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन लेकिन (K)night में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है (𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!). मुंबई इंडियंस के इस पोस्ट को रोहित शर्मा के कोलकाता में जाने वाली अफवाहों से जोड़ा जा रहा है. इस पोस्ट से ये समझा जा सकता है कि रोहित शर्मा मुंबई छोड़कर किसी टीम में नहीं जा रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mumbai Indians (@mumbaiindians)

कैसे शुरू हुआ मामला?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रोहित शर्मा को ODI में नंबर वन बल्लेबाज बनने पर बधाई दी थी. इस पोस्ट के कैप्शन में एक फैन ने पूछा कि मैं कंफर्म समझूं? तब केकेआर के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से जवाब दिया गया कि 'हां, कंफर्म है कि वो नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं'. इस पोस्ट के साथ ही रोहित के कोलकाता की टीम में जाने की चर्चाएं शुरू हो गईं.

यह भी पढ़ें

सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न

Published at : 31 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Rohit SHarma MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: मोकामा में दिनदहाड़े हत्या! जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर चली गोलियां | Anant Singh
ITR Filing Date बढ़ी! अब 10 दिसंबर 2025 तक करें Return File बिना Penalty के | Paisa Live
RBI ने घोषित किया SGB 2020-21 का Premature Redemption Price| Paisa Live
US Fed का बड़ा फैसला ,फिर से घटाई ब्याज दरें |Rate Cut| Paisa Live
US Fed Rate Cut का झटका! Sensex 500 अंक गिरा, Nifty 25,900 के नीचे| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
ओटीटी
Kantara Chapter 1 Ott Release: ओटीटी पर आ गई 'कांतारा चैप्टर 1' मगर हिंदी में नहीं हुई रिलीज, फैंस हुए नाराज
ओटीटी पर आ गई 'कांतारा चैप्टर 1' मगर हिंदी में नहीं हुई रिलीज, फैंस हुए नाराज
नौकरी
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
यूटिलिटी
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
Home Tips
How to Fix Curtain Pole: पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget