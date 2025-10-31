आईपीएल 2026 में KKR या MI, किसके लिए खेलेंगे रोहित शर्मा? मुंबई इंडियंस ने कर दिया कंफर्म
Rohit Sharma In Mi or KKR In IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले रोहित शर्मा के टीम बदलने को लेकर हलचल तेज हो गई है. रोहित के कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जाने की अटकलें लग रही हैं.
Mumbai Indians Take On Rohit Sharma: आईपीएल 2026 में काफी समय है, लेकिन इससे पहले ही रोहित शर्मा के टीम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. ये बात तब शुरू हुई, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के सोशल मीडिया हैंडल से रोहित शर्मा को आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर वन ODI बल्लेबाज बनने पर बधाई दी गई. इसके बाद केकेआर ने अभिषेक नायर को कोलकाता की टीम का नया हेड कोच बनाया है. वहीं रोहित शर्मा, अभिषेक नायर के करीबी और खास दोस्त हैं. इन्हीं सभी बातों से खबरें तेज हो गईं कि अभिषेक नायर के हेड कोच बनने के साथ ही रोहित शर्मा कोलकाता के साथ जुड़ सकते हैं. लेकिन अब मुंबई इंडियंस की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसे ऐसी सभी अफवाहों का जवाब माना जा रहा है.
मुंबई इंडियंस ने कर दिया कंफर्म
मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम अकाउंट से रोहित शर्मा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि सूर्य कर जरूर उगेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन लेकिन (K)night में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है (𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!). मुंबई इंडियंस के इस पोस्ट को रोहित शर्मा के कोलकाता में जाने वाली अफवाहों से जोड़ा जा रहा है. इस पोस्ट से ये समझा जा सकता है कि रोहित शर्मा मुंबई छोड़कर किसी टीम में नहीं जा रहे हैं.
कैसे शुरू हुआ मामला?
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रोहित शर्मा को ODI में नंबर वन बल्लेबाज बनने पर बधाई दी थी. इस पोस्ट के कैप्शन में एक फैन ने पूछा कि मैं कंफर्म समझूं? तब केकेआर के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से जवाब दिया गया कि 'हां, कंफर्म है कि वो नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं'. इस पोस्ट के साथ ही रोहित के कोलकाता की टीम में जाने की चर्चाएं शुरू हो गईं.
