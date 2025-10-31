हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न

सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न

India won IND vs AUS Women's World Cup Semi Final: सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत का जश्न हर कोई मना रहा है. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 31 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Indian Cricketers Celebrate Team India Victory: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम धूल नहीं चटा पाई थी. ग्रुप स्टेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भी हराया था. लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में हरमनप्रीम कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने सात बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है. भारत की इस जीत के जश्न में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा समेत तमाम खिलाड़ियों ने भारत की महिला टीम को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी है.

सचिन तेंदुलकर ने लिखा जोश भरा पोस्ट

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'शानदार जीत!' सचिन तेंदुलकर ने भारत की इस जीत पर मैच विनर जेमिमा रोड्रिगेज और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को सामने आकर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए बधाई दी. इसके साथ ही सचिन ने लिखा कि श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने भी खेल को गेंद के साथ बनाए रखा. भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने पोस्ट में आखिर में लिखा कि 'तिरंगे को हमेशा ऊंचा फहराते रहो'.

अभी ये खत्म नहीं हुआ- गौतम गंभीर

भारत की मेन्स टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भारत की महिला टीम को बताया कि अभी फाइनल जीतना बाकी है. गंभीर ने लिखा कि 'जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये खत्म नहीं होता. क्या शानदार खेल खेला आप सभी ने'.

मिताली राज ने लिखा इमोशनल पोस्ट

भारत की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया. मिताली राज ने लिखा कि ऐसी ही रातें बताती हैं कि आप इस खेल को क्यों खेलते हैं. जीत के लिए विश्वास, जज्बा और भूख, ये तीनों चीज आज रात एक साथ देखने को मिलीं. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टॉप-क्लास परफॉर्मेंस के लिए और वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाने के लिए बधाई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mithali Raj (@mithaliraj)

रोहित शर्मा ने भी की तारीफ

भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल खत्म होने के तुरंत बाद ही इंस्टाग्राम पर जेमिमा रोड्रिगेज और अमनजोत कौर के सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की और लिखा- 'Well done Team India'.

सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न

यह भी पढ़ें

शान से फाइनल में भारत, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा गुरूर, 339 रन चेज कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Jemimah Rodrigues Women's World Cup Rohit SHarma IND VS AUS GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
134 गेंद, 14 चौके, नाबाद 127 रन...जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा- 'चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे लेकिन...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget