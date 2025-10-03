विराट-रोहित की होगी वापसी? इस दिन ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए होगा टीम इंडिया का एलान

विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर नया अपडेट सामने आया है. रोहित और विराट, इसी महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI 4 अक्टूबर को स्क्वाड की घोषणा कर सकता है. विराट और रोहित चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई मैच नहीं खेले हैं, उनका वनडे सीरीज में चुना जाना लगभग तय है. हालांकि स्क्वाड की तारीख को स्थगित किया जाना भी संभव है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी. वहीं इंग्लैंड टूर से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. उनकी रिटायरमेंट के बाद टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में चली गई है. दूसरी ओर शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बन चुके हैं.

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा. पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते हुए दिख सकते हैं. उसके बाद 5 टी20 मैचों की सीरीज होनी है.

रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, विराट कोहली का भी टीम में चयन तय है. हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे. पिछले कई हफ्तों से अटकलें हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टूर के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम से छुट्टी हो सकती है. ये फिलहाल के लिए अफवाह मात्र हैं, लेकिन कुछ चयनकर्ताओं का मानना है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में नहीं रहने चाहिए. इस विषय पर जल्द चर्चा संभव है.

यह भी पढ़ें:

भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर

Women's World Cup IND vs PAK: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी या नहीं, आ गया BCCI का जवाब