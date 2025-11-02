हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन

IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन

IND W vs SA W Final: रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में टीम इंडिया को चीयर करने पहुंचे हैं. भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जा रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Nov 2025 08:34 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल नवी मुंबई में खेला जा रहा है. भारतीय टीम पहले बैटिंग करने आई थी. शेफाली वर्मा ने 87 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेल समा बांधा. इसी बीच रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने स्टेडियम पहुंचे. कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक तस्वीर में रोहित शर्मा, जय शाह, नीता अंबानी और सचिन तेंदुलकर को एकसाथ देखा गया है.

रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर खुद वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता. वहीं सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे. उनके साथ-साथ MI टीम की मालिक नीता अंबानी और ICC चेयरमैन जय शाय भी टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे हैं.

एकसाथ दिखे रोहित-सचिन

रोहित शर्मा एक तस्वीर में अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ दिखे. एक दूसरी फोटो में रितिका और रोहित के साथ नीता अंबानी नजर आईं. कुछ देर बाद एक और तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें रोहित शर्मा, जय शाह, सचिन तेंदुलकर और नीता अंबानी एकसाथ बैठे हुए नजर आए. इसी फोटो में BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी लाइव मैच का आनंद लेते दिखे.

भारत ने पहले बैटिंग की

भारत ने फाइनल मैच में पहले बैटिंग की. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और 104 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर डाली. स्मृति ने 45 रन बनाए और शेफाली 87 रन बनाकर आउट हो गईं. शेफाली के आउट होने के बाद रन गति पर जैसे ब्रेक लग गई थी. दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं अंतिम ओवरों में रिचा घोष ने धुआंधार अंदाज में शॉट्स लगाकर महफिल लूटी.

IND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Sachin Tendulkar  India Vs South Africa IND W Vs SA W Rohit SHarma
