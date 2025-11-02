हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी

IND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का 73 मीटर लंबा छक्का देख सचिन तेंदुलकर भी हुए हैरान, वर्ल्ड कप फाइनल में खेली 87 रनों की कमाल पारी

IND-W vs SA-W Final: महिला वर्ल्ड कप फाइनल (ICC Women's World Cup Final 2025) में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए. इस शानदार पारी में उन्होंने 2 छक्के जड़े, जिसमें एक 73 मीटर का था.

By : शिवम | Updated at : 02 Nov 2025 07:27 PM (IST)
शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने भारत को महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (104) की. फाइनल में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शेफाली ने 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके जड़े. वह अपने शतक से चूक गई, उन्हें 28वें ओवर में अयाबाँगा खाका ने आउट किया.

सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में लगाया छक्का

वर्ल्ड कप फाइनल में शेफाली वर्मा द्वारा लगाए गए 2 छक्कों में एक 73 मीटर का था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में बैट को पूरा घुमाए बिना लॉन्ग स्ट्रेट में साइट स्क्रीन पर छक्का मारा. ये शॉट उन्होंने नादिने डि क्लार्क द्वारा डाले गए 15वें ओवर में लगाया, इस शॉट से पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा.

प्रतिका रावल के चोटिल होने से मिला था मौका

शेफाली वर्मा को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 टीम से ड्राप किया गया था, वह पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी. प्रतिका रावल ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. इसके बाद वह सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलीं, लेकिन 10 रन बनाकर आउट हो गई. फाइनल में उनपर दबाव था, लेकिन उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली.

शेफाली वर्मा का मूड ऑफ हो रहा था

एएनआई से बात करते हुए फाइनल से पहले शेफाली वर्मा की माताजी ने बताया था कि शेफाली का थोड़ा मूड ऑफ था क्योंकि वो सेमीफाइनल में बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी. तो हमने उसके साथ हंसी मजाक की थी और कहा था कि कोई बात नहीं तुम अगले मैच में अच्छा करोगी. उन्होंने कहा था कि हमें शेफाली से पूरी उम्मीद है, और टीम वर्ल्ड कप जीतकर ही आएगी.

बता दें कि शेफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर को देखकर ही पहली बार क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा था. उन्होंने रोहतक में सचिन को रणजी ट्रॉफी मैच में देखा था, जहां वह क्रिकेट के भगवान से प्रेरित हुईं.

Published at : 02 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Sachin Tendulkar Shafali Verma Indian Women Cricket Team IND W Vs SA W India Vs South Africa Final World Cup Final ICC Women's ODI World Cup 2025
