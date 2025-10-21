हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋषभ पंत को बनाया कप्तान, BCCI ने किया टीम इंडिया का एलान; शुभमन गिल को नहीं मिली जगह

ऋषभ पंत को बनाया कप्तान, BCCI ने किया टीम इंडिया का एलान; शुभमन गिल को नहीं मिली जगह

Rishabh Pant Named Captain: ऋषभ पंत काफी लंबे समय से चोटिल थे. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सके थे. उन्हें इंग्लैंड में चोट लगी थी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 21 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. दरअसल, सीनियर पुरुष चयन समिति ने बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-ए टीम का चयन किया है. ऋषभ पंत को टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं साई सुदर्शन को उपकप्तानी सौंपी गई है. टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया है, जबकि केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हैं. 

बता दें कि इंडिया-ए की टीम 30 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो चार दिवसीय मैच खेलेगी. पहला मैच 30 अक्टूबर से 2 नवंबर और दूसरा मैच 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा. केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे मैच के लिए टीम से जुड़ेंगे. युवा आयुष म्हात्रे को भी टीम में शामिल किया गया है. 

ऋषभ पंत इस सीरीज से करेंगे वापसी 

फैंस के लिए अच्छी खबर है कि ऋषभ पंत पूरी तरह से चोट से उबर गए हैं. वह इंडिया-ए के साथ मैदान पर वापसी करेंगे. पंत इंग्लैंड में चोटिल हुए थे. इसके बाद वह 2025 एशिया कप में नहीं खेले थे, जहां टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता. इसके बाद ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे. वहीं वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं.

पहले चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए टीम- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन. 

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए टीम- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 21 Oct 2025 01:05 PM (IST)
India Vs South Africa Mohammed Siraj KL RAHUL RISHABH PANT
