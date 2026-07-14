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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: टी20 के बाद वनडे में भी टीम इंडिया की हार पक्की! विराट-रोहित कुछ नहीं कार पाएंगे; सामने आई वजह

IND vs ENG: टी20 के बाद वनडे में भी टीम इंडिया की हार पक्की! विराट-रोहित कुछ नहीं कार पाएंगे; सामने आई वजह

IND vs ENG 1st ODI: वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम के लिए बड़ी चिंता खड़ी हो गई है. एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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टी20 सीरीज में 0-4 से शिकस्त के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में इंग्लैंड को हराने के इरादे से उतरी है. पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जा रहा है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल के रूप में सीनियर खिलाड़ी वापस आ चुके हैं. मगर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिससे टीम इंडिया की टी20 के बाद वनडे सीरीज में भी हार पक्की लग रही है.

11 साल से नहीं हारा इंग्लैंड

भारत और इंग्लैंड का पहला वनडे मैच एजबेस्टन पर खेला जा रहा है. इस मैदान पर इंग्लैंड का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि पिछले 7 मैचों से वह एजबेस्टन पर अजेय रही है. इंग्लैंड का यह जीत का सिलसिला साल 2015 से चला आ रहा है. एजबेस्टन पर पिछले 7 मैचों में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार, वहीं भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को एक-एक बार हराया है. इंग्लैंड का यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है.

यह भी सच है कि एजबेस्टन पर वनडे में इंग्लैंड को आखिरी बार हराने वाला देश भारत ही है. भारतीय टीम ने साल 2014 में इस मैदान पर इंग्लिश टीम को 9 विकेट से रौंद डाला था. 12 साल पहले आई उस जीत में अजिंक्य रहाणे की शतकीय पारी और शिखर धवन की 97 रनों की पारी का बड़ा योगदान रहा था.

भारतीय टीम का भी रिकॉर्ड शानदार

एजबेस्टन पर चाहे इंग्लैंड का रिकॉर्ड पिछले 11 साल में अच्छा रहा हो, लेकिन पिछले 5 वनडे मैचों में भारतीय टीम लगातार इंग्लैंड को हराती आ रही है. वहीं एजबेस्टन मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है. भारतीय टीम यहां 12 वनडे मैचों में 8 जीत दर्ज की है और पिछले 13 साल में भारतीय टेयज एजबेस्टन पर केवल एक बार हारी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
India Vs England Edgbaston IND Vs ENG 1st Odi IND VS ENG
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