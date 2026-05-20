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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 80वीं बार कर दिया ये कमाल; राशिद-स्टेन सब रह गए पीछे

IPL में सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 80वीं बार कर दिया ये कमाल; राशिद-स्टेन सब रह गए पीछे

Sunil Narine Creates History Best Economy Rate IPL: सुनील नरेन अपने आईपीएल करियर में 200 से अधिक विकेट ले चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करने का एक रिकॉर्ड बना डाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 May 2026 11:32 PM (IST)
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सुनील नरेन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने मैच में केवल एक विकेट लिया, लेकिन इस बार उन्होंने विकेट लेने का नहीं बल्कि बढ़िया इकोनॉमी का कीर्तिमान बनाया है. दरअसल उन्होंने MI के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवरों के स्पेल में केवल 13 रन दिए. यह आईपीएल के इतिहास में 80वीं बार है, जब नरेन ने अपने गेंदबाजी स्पेल में 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हों.

इंडियन प्रीमियर लीग में जिन गेंदबाजों ने कम से कम अपने करियर में 50 बार किसी मैच में 4 ओवर का स्पेल किया हो. उनमें सबसे ज्यादा 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन देने वाले गेंदबाजों की सूची (प्रतिशत के हिसाब से) में सुनील नरेन दूसरे स्थान पर हैं. नरेन ने अपने करियर के 45.2 प्रतिशत स्पेल में 6 से कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं. सबसे पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने अपने करियर के 48.3 स्पेल में ऐसा किया था.

6 या कम इकोनॉमी रेट वाले स्पेल (सबसे ज्यादा प्रतिशत)

48.3 प्रतिशत - मुथैया मुरलीधरन

45.2 प्रतिशत - सुनील नरेन

45 प्रतिशत - डेल स्टेन

43.3 प्रतिशत - अमित मिश्रा

40.3 प्रतिशत - राशिद खान

सुनील नरेन के ऐतिहासिक आंकड़े

सुनील नरेन ने अपने आईपीएल करियर में 178 ऐसे स्पेल किए हैं, जब उन्होंने पूरे 4 ओवर गेंदबाजी की हो. इनमें से 80 मौकों पर उन्होंने 24 से भी कम रन दिए हैं यानी 6 से भी कम इकोनॉमी रेट. वो 6 से कम इकोनॉमी रेट वाले सबसे ज्यादा स्पेल फेंकने के मामले में सबसे आगे हैं. इस सूची में उनके बाद राशिद खान का नाम है, जिन्होंने अपने करियर में 56 बार ऐसा 4 ओवर का स्पेल किया है, जब उन्होंने 24 से कम रन दिए.अमित मिश्रा ने 43 स्पेल और डेल स्टेन ने अपने करियर में 36 ऐसे स्पेल फेंके थे. बता दें कि डेल स्टेन इस सूची में अकेले तेज गेंदबाज हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 May 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
KKR SUNIL NARINE KKR VS MI IPL 2026
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