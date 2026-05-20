IPL में सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 80वीं बार कर दिया ये कमाल; राशिद-स्टेन सब रह गए पीछे

सुनील नरेन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने मैच में केवल एक विकेट लिया, लेकिन इस बार उन्होंने विकेट लेने का नहीं बल्कि बढ़िया इकोनॉमी का कीर्तिमान बनाया है. दरअसल उन्होंने MI के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवरों के स्पेल में केवल 13 रन दिए. यह आईपीएल के इतिहास में 80वीं बार है, जब नरेन ने अपने गेंदबाजी स्पेल में 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हों.

इंडियन प्रीमियर लीग में जिन गेंदबाजों ने कम से कम अपने करियर में 50 बार किसी मैच में 4 ओवर का स्पेल किया हो. उनमें सबसे ज्यादा 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन देने वाले गेंदबाजों की सूची (प्रतिशत के हिसाब से) में सुनील नरेन दूसरे स्थान पर हैं. नरेन ने अपने करियर के 45.2 प्रतिशत स्पेल में 6 से कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं. सबसे पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने अपने करियर के 48.3 स्पेल में ऐसा किया था.

6 या कम इकोनॉमी रेट वाले स्पेल (सबसे ज्यादा प्रतिशत)

48.3 प्रतिशत - मुथैया मुरलीधरन

45.2 प्रतिशत - सुनील नरेन

45 प्रतिशत - डेल स्टेन

43.3 प्रतिशत - अमित मिश्रा

40.3 प्रतिशत - राशिद खान

सुनील नरेन के ऐतिहासिक आंकड़े

सुनील नरेन ने अपने आईपीएल करियर में 178 ऐसे स्पेल किए हैं, जब उन्होंने पूरे 4 ओवर गेंदबाजी की हो. इनमें से 80 मौकों पर उन्होंने 24 से भी कम रन दिए हैं यानी 6 से भी कम इकोनॉमी रेट. वो 6 से कम इकोनॉमी रेट वाले सबसे ज्यादा स्पेल फेंकने के मामले में सबसे आगे हैं. इस सूची में उनके बाद राशिद खान का नाम है, जिन्होंने अपने करियर में 56 बार ऐसा 4 ओवर का स्पेल किया है, जब उन्होंने 24 से कम रन दिए.अमित मिश्रा ने 43 स्पेल और डेल स्टेन ने अपने करियर में 36 ऐसे स्पेल फेंके थे. बता दें कि डेल स्टेन इस सूची में अकेले तेज गेंदबाज हैं.

यह भी पढ़ें:

चेपॉक में हेनरिक क्लासेन के साथ लड़ाई पर बोले संजू सैमसन, दिया दिल जीत लेने वाला बयान

IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता