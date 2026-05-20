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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026चेपॉक में हेनरिक क्लासेन के साथ लड़ाई पर बोले संजू सैमसन, दिया दिल जीत लेने वाला बयान

चेपॉक में हेनरिक क्लासेन के साथ लड़ाई पर बोले संजू सैमसन, दिया दिल जीत लेने वाला बयान

Sanju Samson Heinrich Klaasen Fight: चेन्नई और हैदराबाद के मैच में संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन आमने-सामने आ गए थे, लेकिन अब दोनों ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 May 2026 10:34 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया. चेन्नई और हैदराबाद, दोनों के लिए वह मुकाबला बहुत बड़े फायदे का सौदा था. उसी मुकाबले के दौरान तब तनावपूर्ण माहौल बन गया जब संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन आमने-सामने आ गए थे. मगर अब दोनों ने मैदान में हुई लड़ाई को भुलाकर एक-दूसरे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है.

दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद 181 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. चेन्नई के गेंदबाजों ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को ज्यादा तबाही नहीं मचाने दी, इसी बीच हेनरिक क्लासेन ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच का रुख हैदराबाद के पक्ष में पलट रहे थे. तभी संजू सैमसन ने स्टंप की अपील कर दी और जैसे ही थर्ड अंपायर ने क्लासेन को आउट करार दिया, तब संजू सैमसन काफी देर तक क्लासेन को घूरते रहे.

जवाब में क्लासेन ने भी कुछ कदम सैमसन की तरफ बढ़ाए, लेकिन इससे पहले मामला ज्यादा गंभीर होता, अन्य खिलाड़ी बीच-बचाव के लिए आगे आ गए. खैर अब दोनों खिलाड़ियों ने उस घटना को भुलाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया.

सैमसन-क्लासेन की दोस्ती

संजू सैमसन ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपडेट की, जिसमें उन्होंने हेनरिक क्लासेन के साथ गले लगने की तस्वीर साझा की. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मैदान पर ये सब होता रहता है, लेकिन क्लासेन बहुत बेहतरीन इंसान हैं और मैदान के बाहर उनके लिए ढेर सारा सम्मान और प्यार.

दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन ने भी सोशल मीडिया पर वही तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, "दोस्त, आपके लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान. आपको खेलते देखना हमेशा पसंद करता हूं. आप ऐसे ही खेलते रहिए और हमारे बीच सबकुछ ठीक है. अगली भिड़ंत का इंतजार रहेगा."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 May 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Heinrich Klaasen SRH CSK SANJU SAMSON IPL 2026
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