पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान पर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज के फाइनल मैच के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट लेवल-1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. शनिवार, 29 नवंबर को हुए उस खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था. फखर उस मुकाबले में 3 रन बनाकर आउट हुए थे.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जमान को ICC कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने" से संबंधित है. जमान के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जो पिछले 24 महीनों में उनका पहला अपराध था.

ये पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में हुआ था, वह अपने विकेट और फैसले से नाखुश थे, जिसके बाद उन्होंने ऑन-फील्ड अंपायर से लंबी बहस की थी.

फखर जमान ने मानी गलती

यह सजा अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ़ मैच रेफरी के रियोन किंग ने प्रस्तावित की थी. ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रज़ा, आसिफ याकूब, थर्ड अंपायर राशिद रियाज़ और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने यह आरोप लगाया था. ज़मान ने अपना अपराध मान लिया और सजा स्वीकार कर ली, इसलिए फॉर्मल सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी.

मोहम्मद नवाज थे फाइनल के हीरो

रावलपिंडी में खेले गए उस फाइनल में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों पर ढेर हो गई थी, जबकि ओपनर बल्लेबाज कामिल मिशारा ने 59 रनों की अच्छी पारी खेली थी. पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेट लिए थे, नवाज ने 4 ओवरों में मात्र 17 रन ही दिए थे.

छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए साहिबजादा फरहान (23) और सैम अयूब (36) ने पहले विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की थी. बाबर आजम ने नाबाद 37 रन बनाए थे, फखर जमन 18वें ओवर की पहली गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए, हालांकि तब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे.