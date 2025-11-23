IND vs SA: 100 रन पहले पारी डिक्लेयर कर दो..., रवि शास्त्री का ये टोटका गुवाहाटी में भारत को दिलाएगा जीत!
Ravi Shastri on IND vs SA 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने अनोखा प्लान सामने रखा है. उनका कहना है कि टीम इंडिया को बिना बढ़त हासिल किए अपनी पहली पारी घोषित कर देनी चाहिए.
टेस्ट मैच में प्रत्येक दिन 90 ओवर गेंदबाजी करना अनिवार्य होता है. इस नियम के हिसाब से गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच में अब तक 180 ओवर गेंदबाजी हो जानी चाहिए थी. मगर खराब रोशनी के कारण दो दिनों में अब तक 157.2 ओवर गेंदबाजी हो सकी है. दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रनों पर समाप्त हुई थी. भारतीय टीम को अगर यह सीरीज एक-एक से ड्रॉ करवानी है, तो हर हालत में गुवाहाटी टेस्ट जीतना होगा. इसी बीच रवि शास्त्री ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भारत को अपनी पहली पारी 400 के करीब स्कोर पर घोषित कर देनी चाहिए.
100 रन पहले पारी घोषित कर दो
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रवि शास्त्री ने कमेंट्री करते हुए कहा, "भारतीय टीम को कल बड़ा फैसला लेना होगा. नई गेंद को सर्वाइव करने के बाद स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे और दक्षिण अफ्रीका को जीत हासिल करने को मजबूर करे. आपको कठिन फैसला लेना होगा, फिर चाहे आपको बिना लीड लिए ही पारी घोषित क्यों ना करना पड़े."
रवि शास्त्री ने आगे कहा, "दूसरी पारी में उन्हें जल्द से जल्द समेटने का प्रयास करो, आपको यह रिस्क लेना होगा. आप इंतजार करते हुए 489 रन के स्कोर को पार करेंगे, तो इसमें बहुत समय चला जाएगा. भारत को 80, 90 या 100 रन पीछे पारी घोषित करनी पड़ सकती है."
क्या काम करेगी ये रणनीति?
रवि शास्त्री द्वारा बताई गई रणनीति शायद ज्यादा कारगर ना रहे, क्योंकि तीसरे दिन पिच में क्रैक नहीं आते हैं तो चौथे दिन गेंद ज्यादा स्पिन नहीं होगी. ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरा फायदा उठा सकती है. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले कुछ टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का चेजिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. पिछले ही मैच में टीम इंडिया 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी.
