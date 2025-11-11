हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRanji Trophy 2025-26: 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इस गेंदबाज का धमाका, 10 चौके..5 छक्के और जड़ दिया पहला फर्स्ट क्लास शतक!

Ranji Trophy 2025-26: 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इस गेंदबाज का धमाका, 10 चौके..5 छक्के और जड़ दिया पहला फर्स्ट क्लास शतक!

उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बल्ले से तहलका मचा दिया. उन्होंने 8वें नंबर पर खेलते हुए 87 गेंदों में 101 रन बनाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का चौथा राउंड शुरू हो चुका है. अब तक कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है, लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज शिवम मावी, जो आमतौर पर गेंद से कमाल दिखाते हैं, इस बार बल्ले से चमक गए. उन्होंने 8वें नंबर पर उतरकर ऐसा शतक जड़ा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

गेंदबाज का बल्ला भी ‘बोला’

उत्तर प्रदेश ने नागालैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. इसके बाद यूपी की टीम ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 535 रन बनाकर घोषित कर दी. शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने अच्छी नींव रखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शिवम मावी की पारी की रही. 8वें नंबर पर उतरते ही मावी ने पिच पर अपना तूफान शुरू किया. उन्होंने महज 87 गेंदों में 101 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के जड़े.

मावी का यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहली बार 100 रन का आंकड़ा छुआ. इससे पहले वह 21 मैचों में कभी 50 रन तक नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ अर्धशतक लगाया, बल्कि उसे शानदार शतक में बदल दिया.

बल्लेबाजों ने भी जमाया रंग

शिवम मावी के अलावा टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 205 गेंदों पर 140 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने उनकी 18 चौके जड़े. वहीं माधव कौशिक ने तो धैर्य और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया. उन्होंने 374 गेंदों पर नाबाद 185 रन बनाए और पारी के अंत तक क्रीज पर डटे रहे. ओपनर अभिषेक गोस्वामी ने भी 55 रनों का योगदान देकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई.

नागालैंड के गेंदबाज हुए बेअसर

नागालैंड की ओर से कोई भी गेंदबाज उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सका. मावी ने खासकर स्पिनरों पर जमकर हमला बोला. उनके छक्के ग्रीन पार्क की दर्शक दीर्घा तक जा रहे थे. नागालैंड की गेंदबाजी लय पूरी तरह बिगड़ गई.

मावी की यह पारी न सिर्फ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, बल्कि रणजी सीजन की सबसे यादगार पारियों में से एक भी मानी जा रही है. 

Published at : 11 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Shivam Mavi NAGALAND UttarPradesh Ranji Trophy 2025 26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget