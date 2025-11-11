Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का चौथा राउंड शुरू हो चुका है. अब तक कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है, लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज शिवम मावी, जो आमतौर पर गेंद से कमाल दिखाते हैं, इस बार बल्ले से चमक गए. उन्होंने 8वें नंबर पर उतरकर ऐसा शतक जड़ा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

गेंदबाज का बल्ला भी ‘बोला’

उत्तर प्रदेश ने नागालैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. इसके बाद यूपी की टीम ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 535 रन बनाकर घोषित कर दी. शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने अच्छी नींव रखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शिवम मावी की पारी की रही. 8वें नंबर पर उतरते ही मावी ने पिच पर अपना तूफान शुरू किया. उन्होंने महज 87 गेंदों में 101 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के जड़े.

मावी का यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहली बार 100 रन का आंकड़ा छुआ. इससे पहले वह 21 मैचों में कभी 50 रन तक नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ अर्धशतक लगाया, बल्कि उसे शानदार शतक में बदल दिया.

बल्लेबाजों ने भी जमाया रंग

शिवम मावी के अलावा टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 205 गेंदों पर 140 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने उनकी 18 चौके जड़े. वहीं माधव कौशिक ने तो धैर्य और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया. उन्होंने 374 गेंदों पर नाबाद 185 रन बनाए और पारी के अंत तक क्रीज पर डटे रहे. ओपनर अभिषेक गोस्वामी ने भी 55 रनों का योगदान देकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई.

नागालैंड के गेंदबाज हुए बेअसर

नागालैंड की ओर से कोई भी गेंदबाज उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सका. मावी ने खासकर स्पिनरों पर जमकर हमला बोला. उनके छक्के ग्रीन पार्क की दर्शक दीर्घा तक जा रहे थे. नागालैंड की गेंदबाजी लय पूरी तरह बिगड़ गई.

मावी की यह पारी न सिर्फ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, बल्कि रणजी सीजन की सबसे यादगार पारियों में से एक भी मानी जा रही है.