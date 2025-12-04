हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरायपुर वनडे में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था, टूट गया ऐसा रिकॉर्ड जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जानिए क्या

रायपुर वनडे में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था, टूट गया ऐसा रिकॉर्ड जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जानिए क्या

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवरों में 6 विकेट खोकर 362 रन बनाए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Dec 2025 07:13 AM (IST)
साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया. इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 720 रन बनाए. यह भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में दोनों टीमों की ओर से बनाया गया सबसे अधिक कुल योग था.

इससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका ने 30 नवंबर को रांची में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में कुल 681 रन बनाए थे. क्रिकेट इतिहास में एक ही वनडे मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के नाम है, जिन्होंने 12 मार्च 2006 को जोहान्सबर्ग में खेले गए मुकाबले में कुल 872 रन जुटाए थे.

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 434 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर 438 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम किया था.

रायपुर में खेले गए भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो भारत ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए.

कोहली 102 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि गायकवाड़ ने टीम के खाते में 105 रन का योगदान दिया. इनके अलावा, कप्तान केएल राहुल ने 66 रन जोड़े. विपक्षी टीम के लिए मार्को जानसेन ने 2 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम के लिए एडेन मार्करम ने 98 गेंदों में 110 रन बनाए, जबकि मैथ्यू ब्रीत्जके ने 68 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, देवाल्ड ब्रेविस ने 54 रन जुटाए. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट निकाले.

Published at : 04 Dec 2025 07:13 AM (IST)
