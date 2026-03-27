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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026महारिकॉर्ड की दहलीज पर विराट कोहली, IPL 2026 में रचेंगे इतिहास; सिर्फ 2 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

महारिकॉर्ड की दहलीज पर विराट कोहली, IPL 2026 में रचेंगे इतिहास; सिर्फ 2 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

IPL 2026 का आगाज शनिवार, 28 मार्च से होने जा रहा है. पहला मैच RCB और SRH के बीच है. IPL में विराट कोहली के निशाने पर एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो अभी तक सिर्फ रोहित शर्मा और क्रिस गेल ही कर पाए हैं.

By : शिवम | Updated at : 27 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी, ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी आदि दिग्गजों को मैदान पर देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं. इस सीजन में कोहली के निशाने पर एक अनोखा रिकॉर्ड होगा, जो अभी तक सिर्फ क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही बना पाए हैं.

विराट कोहली आईपीएल 2026 में एक बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं. उन्हें सिर्फ 9 छक्के लगाने हैं, ऐसा करते ही वह लीग में 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाने का रिकॉर्ड पिछले सीजन बनाया था.

ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज होंगे कोहली

क्रिस गेल आईपीएल में 4 टीमों (KKR/KXIP/PBKS/RCB) के लिए खेल चुके हैं. रोहित शर्मा भी 2 टीमों (DCH और MI) के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के लिए भी 22 छक्के जड़े थे. लेकिन विराट कोहली पहले बल्लेबाज बन सकते हैं, जो एक ही टीम के लिए खेलते हुए 300 छक्के पूरे करेंगे. कोहली पहले संस्करण से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं.

कोहली ने अभी तक आईपीएल में 267 मैच खेले हैं, जिनमें खेली 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं. इसमें 8 शतकीय पारियां शामिल हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* का है. कोहली ने 291 छक्के और 771 चौके लगाए हैं.

आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (टॉप-5)

  • 357 - क्रिस गेल
  • 302 - रोहित शर्मा
  • 291 - विराट कोहली
  • 264 - एमएस धोनी
  • 251 - क्रिस गेल

आईपीएल 2026 का पहला मैच RCB और SRH के बीच बेंगलुरु में होगा, लेकिन इस बार लीग में उद्घाटन समारोह नहीं होगा. बीसीसीआई ने पिछले साल विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है. दरअसल 4 जून को स्टेडियम में आरसीबी ने अपने पहले खिताब के जीत का जश्न रखा था. बड़ी संख्या में फैंस के आ जाने से आयोजक इसे मैनेज नहीं कर पाए. स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Virat Kohli Record RCB IPL Virat Kohli IPL Record VIRAT KOHLI Most Sixes In IPL IPL 2026
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