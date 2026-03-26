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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026किस चैनल पर लाइव आएंगे IPL 2026 के मैच? एक क्लिक में लाइव स्ट्रीमिंग की सभी डिटेल्स

किस चैनल पर लाइव आएंगे IPL 2026 के मैच? एक क्लिक में लाइव स्ट्रीमिंग की सभी डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming: आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है और लीग स्टेज का समापन 24 मई को होगा. फैंस लाइव मैचों का प्रसारण कहां देख पाएंगे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
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कुछ ही घंटों में IPL 2026 का रोमांच शुरू हो जाएगा. RCB vs SRH मैच से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज होगा और लीग स्टेज 24 मई तक चलेगा. करीब सवा 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश-विदेश के युवाओं से लेकर दिग्गज खिलाड़ी भी खेलते दिखेंगे.

विराट कोहली, रोहित शर्मा और जोस बटलर जैसे दिग्गजों के अलावा फिन एलन जैसा खूंखार बल्लेबाज भी इस सीजन तबाही मचाने को बेताब होगा. एलन, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मात्र 33 गेंदों में शतक जड़ दिया था. मगर यह लाइव मैच का रोमांच टीवी पर कैसे देख सकते हैं और मोबाइल/टैबलेट में लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कब उपलब्ध होगी.

कब और कहां देखें IPL 2026 के लाइव मैच?

IPL 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दिन के समय होने वाले मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे. वहीं शाम के समय होने वाले मैच 7:30 बजे शुरू होंगे. उससे आधा घंटे पहले टॉस होगा.

पहले दिन कितने मैच खेले जाएंगे?

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सन राइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला RCB के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

28 मार्च-24 मई तक IPL 2026 के लीग स्टेज के मैच खेले जाएंगे. लीग स्टेज में कुल 70 मैच खेले जाएंगे. आईपीएल 2026 के मैच कुल 12 शहरों में खेले जाएंगे.

BCCI ने टूर्नामेंट का शेड्यूल 2 चरणों में जारी किया. 28 मार्च-12 अप्रैल तक चलने वाले पहले चरण में केवल 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया था. अब बोर्ड ने 13 अप्रैल-24 मई तक का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें कुल 50 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया है.

बीसीसीआई ने 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
IPL IPL LIVE IPL 2026 IPL 2026 Live Streaming
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