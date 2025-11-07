हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड

पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड

इस शतक के साथ ही डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 07 Nov 2025 06:17 AM (IST)
संन्यास तोड़कर वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शतक लगाया. इस शतक के साथ ही डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा.

क्विंटन डिकॉक ने गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ 119 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 123 रन की नाबाद पारी खेली. वनडे में उनका यह 22वां शतक था. डिकॉक ने 21 शतक लगाने वाले हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. डिकॉक के आगे हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स हैं. आमला ने 27 और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए हैं.

डिकॉक ने वनडे विश्व कप 2023 के बाद वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. लेकिन, अगला वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में ही होना है और संभवत: इसी वजह से डिकॉक ने वनडे में फिर से वापसी कर ली है. डिकॉक की दक्षिण अफ्रीका टीम में वापसी विश्व कप जीतने के उसके उम्मीदों को मजबूती देने वाली है. डिकॉक न सिर्फ एक बेहतरीन विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के शीर्ष सलामी बल्लेबाजों में भी शुमार किए जाते हैं. डिकॉक ने 2013 से 2025 के बीच 157 मैचों में 22 शतक लगाते हुए 6,956 रन बनाए हैं.

हर्शल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के सफलतम सलामी बल्लेबाज रहे हैं. गिब्स ने 248 वनडे की 240 पारियों में 21 शतक की बदौलत 8,094 रन बनाए. डीविलियर्स ने 223 वनडे में 25 शतक की मदद से 9,427 और हाशिम अमला ने 181 वनडे में 27 शतक सहित 8,113 रन बनाए. डिकॉक 32 साल के हैं। वे वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 06:17 AM (IST)
PAK Vs SA QUINTON DE KOCK CRICKET
