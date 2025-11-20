PSL में बड़ा बवाल, मुल्तान सुल्तांस के मालिक अली खान तरीन ने PCB को दी लीगल एक्शन की धमकी

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और मुल्तान सुल्तांस फ्रेंचाइजी के मालिक अली खान तरीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. एक तरफ PCB की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है, तो दूसरी तरफ तरीन खुलेआम बोर्ड पर तंज कस रहे हैं. अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि तरीन ने PSL मैनेजमेंट पर ‘घोस्टिंग’ का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है. तरीन ने बयान दिया है कि ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए मजबूर होकर सबकुछ पब्लिक करना पड़ रहा है.

अली खान तरीन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डालकर PCB और PSL मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि पिछले एक महीने से वे लगातार ईमेल करके अपनी फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन और रिन्यूअल लेटर मांग रहे हैं, लेकिन PSL की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा.

उन्होंने लिखा कि बाकी सभी टीमों को रिन्यूअल लेटर मिल चुका है, लेकिन मुल्तान सुल्तांस से बार-बार बात टाली जा रही है. तरीन का दावा है कि उन्होंने लीगल नोटिस के जवाब में भी एक जवाब भेजा था, पर बोर्ड ने उस पर भी चुप्पी साध ली.

तरीन ने पोस्ट में लिखा, “PSL मैनेजमेंट हमारी बात ही नहीं सुन रही. न ईमेल का जवाब, न लीगल लेटर का, न चेयरमैन को भेजे गए पत्र का. बाकी फ्रेंचाइजी भी पूछ रही हैं कि मुल्तान को प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा जा रहा है. ऐसी हालत में सबकुछ पब्लिक करना ही पड़ रहा है.”

‘अगर ये घोस्टिंग जारी रही, तो लीगल एक्शन अनिवार्य होगा’

तरीन ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर PSL मैनेजमेंट की चुप्पी ऐसे ही बनी रही, तो उन्हें मजबूरन कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये मामला तो चाय-बिस्कुट पर ही हल हो सकता था, लेकिन अहंकार ने इसे मुश्किल बना दिया.

PCB दो नई टीमें जोड़ने की तैयारी में

इसी बीच PCB लीग में दो नई फ्रेंचाइजी जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए छह शहरों - हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित और रावलपिंडी को शॉर्टलिस्ट किया गया है. नए मालिकों को अगले दस साल के लिए टीम खरीदने का मौका मिलेगा.

PSL का माहौल और तनावपूर्ण

तरीन और PCB के बीच चल रहा यह विवाद PSL के माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा है. मुल्तान सुल्तांस पिछले कुछ सीजन में सबसे सफल टीमों में रही है. ऐसे में मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी का भिड़ना लीग की छवि के लिए भी अच्छी खबर नहीं है.