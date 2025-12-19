टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तारीख पास आ रही है. विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा. भारतीय स्क्वाड को लेकर अभी से चर्चा होने लगी है. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की खराब फॉर्म से टीम इंडिया की चिंता बढ़ने लगी है. ऐसे में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. यहां जानिए वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड कैसा दिख सकता है?

वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे वर्ल्ड कप?

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और अंडर-19 एशिया कप में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया है. इसी प्रदर्शन के बलबूते उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह दिए जाने की मांग शुरू हो गई. उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? इस सवाल का जवाब है, नहीं. क्योंकि ICC के नियम अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए किसी प्लेयर का 15 वर्षीय होना जरूरी है.

ऋषभ पंत बाहर! कप्तान होंगे सूर्या

ऋषभ पंत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना मुश्किल है, क्योंकि जीतेश शर्मा और संजू सैमसन के रूप में पहले ही टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज के विकल्प मौजूद हैं. सूर्यकुमार यादव फिलहाल खराब फॉर्म में हैं, लेकिन कम से कम टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक कप्तान बने रह सकते हैं. दूसरी ओर खराब फॉर्म के बावजूद शुभमन गिल भी स्क्वाड में बने रह सकते हैं.

हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा की जगह भी पक्की लग रही है. यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को बढ़िया टी20 आंकड़ों के बावजूद स्क्वाड में स्थान मिलने की उम्मीद कम है. मगर उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिल सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का संभावित स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल

