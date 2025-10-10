फिर घमंड में आया PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी देने पर बोला- मेरे बिना...

एशिया कप ट्रॉफी विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. फाइनल में भारत की जीत के बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. नकवी के सुधरने के कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं, अब उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया है. बता दें कि एशिया कप ट्रॉफी अब भी दुबई स्थित ACC के ऑफिस में रखी है, नकवी का कहना है कि उनकी अनुमति के बिना ट्रॉफी किसी को नहीं दी जाएगी.

न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से सूत्रों ने बताया, "फिलहाल ट्रॉफी दुबई स्थित ACC के ऑफिस में रखी हुई है. मोहसिन नकवी ने साफ आदेश जारी किया है कि उनकी अनुमति और उनकी गैरहाजिरी में ट्रॉफी किसी को देना तो दूर अपनी जगह से हिलाई भी नहीं जाएगी. नकवी ने नया फरमान जारी करके कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम या फिर BCCI को सिर्फ उन्हीं के हाथों ट्रॉफी सौंपी जाएगी."

28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इस कारण पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन देरी से शुरू हुई, लेकिन भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिल सकी, क्योंकि ट्रॉफी को मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे.

ICC की बैठक में उठाया जाएगा मुद्दा

रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस मुद्दे को ICC की बोर्ड मीटिंग में उठाने वाला है. इस बैठक में मोहसिन नकवी की निंदा या फिर उन्हें आईसीसी निदेशक के पद से हटाए जाने की मांग भी की जा सकती है.

इससे पहले एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक में भारत के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को खरी खोटी सुनाई थी. शुक्ला ने कहा था कि मोहसिन नकवी को ट्रॉफी अपने साथ ले जाने का कोई हक नहीं था, क्योंकि यह ट्रॉफी किसी की व्यक्तिगत नहीं बल्कि ACC की संपत्ति है.

यह भी पढ़ें:

50 ओवर के मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर के खिलाड़ी ने 29 गेंद में ठोकी सेंचुरी